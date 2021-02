Świnie mogą grać w gry wideo. Nauczono je obsługi joysticka

Kto by się spodziewał.

Świnie w świecie gier

Niektóre zwierzęta potrafią być naprawdę inteligentne. Zwykle z wysoką inteligencją wśród zwierząt kojarzy się jednak tylko ssaki naczelne, takie jak szympanse czy orangutany. Tymczasem, zaskakująco inteligentne są też delfiny, słonie, ośmiornice, psy, szczury, a nawet świnie. Te ostatnie to jedne z najbardziej inteligentnych zwierząt hodowanych człowieka. Właśnie przypomnieli o tym uczeni zeStanów Zjednoczonych, którzy nauczyli je obsługi joysticków.Dokładniej mówiąc, badacze z USA wytrenowali cztery świnie – dwie rasy Yorkshire () i dwie mikro świnki Panepinto (oraz). Pierwsze miały po trzy miesiące, a drugie po dwa lata. Udało się nauczyć je korzystania z joysticka w celu realizacji zadania o charakterze gry wideo, co jest naprawdę niemałym osiągnięciem.Joystick, którym kierowały zwierzęta, pozwalał na poruszanie po umieszczonym przed nimi niewielkim ekranie kursora. Zadaniem świń było trafienie kursorem w cel zlokalizowany na jednym z brzegów monitora. Gdy jednej z nich się to udawało, automat nagradzał ją przysmakiem.Eksperyment zaprojektowano tak, aby po każdej udanej próbie zmieniał się poziom trudności zadania. Początkowo zwierzęta miały trafić w jeden z czterech celów, potem w jeden z trzech, jeden z dwóch, pojedynczy cel, a na koniec także pojedynczy cel, ale zmieniający swój rozmiar.Co ciekawe, prosięta grały w stworzoną dla nich grę nawet wtedy, gdy dyspenser z żywnością się zepsuł. Zwierzęta podejmowały wówczas kolejne próby w reakcji na słowną zachętę ze strony badaczy.