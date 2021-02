Wirtualne walentynki - oto darmowe gry, w które możesz zagrać ze swoją drugą połówką

Path of Exile

Walentynki już jutro - przypominam na wszelki wypadek wszystkim tym, którym krótkotrwały zanik pamięci mógłby wyrządzić szkodę w relacji z drugą połówką. Zakładam, że macie jakieś plany na ten dzień, choć uważam także, że brak planów nie jest wcale złym planem. Dobrze prosperujący związek nie potrzebuje przecież jednego specjalnego dnia w roku, aby świętować bycie razem. Jeśli chcecie spędzić Walentynki z ukochaną osobą w domu, podrzucam listę darmowych gier, przy których z pewnością będziecie się dobrze bawić.Jestem jedną z osób uważających darmowe Path of Exile za grę o wiele lepszą od Diablo 3. Fakt, że jest produkcją o wiele bardziej dopracowaną, złożoną i wciągającą jest chyba czymś niepodważalnym? Jeśli z jakiegoś powodu nie słyszałeś jeszcze o tym tytule, warto to zmienić. Dzieło Grinding Gear Games z Nowej Zelandii zaskakuje ciekawymi rozwiązaniami, piękną oprawą graficzną, wręcz nieskończonymi możliwościami rozwoju postaci i nieprzebranymi zasobami zawartości.Bawić się można podobnie jak w Diablo 2 i Diablo 3 - w trybie kooperacji. Lubicie klimaty RPG i satysfakcjonującą rozgrywkę typu hack'n'slash? Zagrajcie koniecznie.Popularna kolekcjonerska gra karciana wydana przez Blizzard Entertainment ma ogromną zaletę: można w nią grać za darmo nie tylko na komputerach osobistych, ale również na smartfonach. Próg wejścia jest w zasadzie zerowy: wystarczy ją pobrać, aby z jedną z domyślnych talii kart rzucić się w wir zabawy. W grze znajdziecie postaci ze świata Azeroth, znanego z serii Warcraft.Do wyboru zróżnicowane tryby gry jednoosobowej oraz oczywiście możliwość rywalizowania ze znajomymi. Tu naprawdę jest co robić - aby spędzić miło czas nie trzeba wydawać ani złotówki.Kolejna pozycja w zestawieniu dostępna bezpłatnie zarówno na komputery osobiste, konsole Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, a także na urządzenia mobilne z systemami iOS i Android. Crossplay? Jest! Brawlhalla to zręcznościowa dwuwymiarowa bijatyka z kreskówkową grafiką przyjemnym gameplayem, w którą da się grać zarówno za pośrednictwem internetu, jak i lokalnie.Nic nie stoi na przeszkodzie, aby grać na jednej klawiaturze, jak za starych dobrych czasów. Coś jak Super Smash Bros. Ultimate, ale zupełnie za friko!Kooperacja, elementy RPG, akcja na dobrym poziomie i cena wynosząca okrągłe zero złotych. Warframe to sieciowa gra jako usługa, rozwijana nie tylko z myślą o PC oraz konsolach nowej i poprzedniej generacji od Microsoftu i Sony, ale także Nintendo Switch. W trybie kooperacji możecie przemierzać generowane proceduralnie światy, rozprawiając się z hordami przeciwników i zbierając coraz większe ilości zasobów, karty modyfikacji oraz liczne schematy.Grindu jest tu całkiem sporo, ale nie znaczy to, że Warframe nie jest w stanie dostarczać zabawy na wiele godzin.Darmowa gra strategiczna Crusader Kings II na Steam stanowi gratkę dla miłośników strategii od Paradox Entertainment, spośród których za dzieła najdoskonalszymi uznawane są tytuły z serii Europa Universalis. Gracze wcielają się tutaj w średniowiecznych władców europejskich dynastii, którzy walczą ze sobą o wpływy na Starym Kontynencie.Zabawa jest wymagająca, a w jej trakcie trzeba zadbać nie tylko o kwestie militarne i dyplomację, ale także ekonomię zarządzanego kraju. W trybie rozgrywki wieloosobowej może uczestniczyć maksymalnie 32 graczy, ale znacznie przyjemniej jest grać we dwoje, tworząc sojusz, którego nikt nie powstrzyma.Rocket League to dość nietypowa gra sportowa, w której celem jest wbicie piłki do bramki przeciwnika za pomocą samochodu. Określać da się nie tylko długość meczu, ale także siłę grawitacji, czy nawet rozmiar piłki. Dobra zabawa i kupa śmiechu - gwarantowane.Po wielu latach na Steam gra Rocket League stała się tytułem ekskluzywnym Epic Games, dostępnym na platformie Epic Games Store za darmo. Oprócz tego da się w nią zagrać bezpłatnie także na konsolach Switch, Xbox i PlayStation.Pierwotnie sieciowa strzelanka Destiny 2 od Bungie była tytułem pełnopłatnym. Wraz z uniezależnieniem się studia od Activision, futurystyczna strzelanka przeszła na model free-to-play na PC4, PS4 i Xbox One. W ramach bezpłatnego pakietu gracze zasmakują zawartości podstawowej wersji gry oraz dodatków The Curse of Osiris i Warmind.Do dyspozycji macie tu tryby PvP (Crucible), Gambit oraz oczywiście standardową kampanię, którą przejść da się we dwoje, w trybie kooperacji. Na usługę zasługuje przyjemna mechanika strzelania i poruszania się, a także dobrze zaprojektowany świat.Jeśli żaden z powyższych tytułów nie przypadł Ci do gustu, zachęcam do zwrócenia uwagi na oferty subskrypcji gier. Xbox Game Pass Ultimate kosztuje zaledwie 4 złote (!) za trzy miesiące dostępu, a daje dostęp do szerokiej biblioteki interesujących produkcji. Na liście ciekawych gier dla dwojga znajdują się tam m.in. Minecraft, FIFA 21, czy też doskonałe A Way Out.Źródło: mat. własny