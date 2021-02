GeForce Now: pojawiła się lista gier dostępnych w usłudze

GeForce Now - pełna lista gier

Źródło: NVIDIA

Sporo ostatnio dzieje się na rynku streamingowym. Powiedziałbym, że wręcz burzliwie. Google zapowiedziało likwidację studia odpowiedzialnego za tworzenie ekskluzywnych produkcji na Stadię , a Amazon zapowiedział silniejsze zaangażowania w segment gier wideo.Wydaje się, że technologiczny gigant nie chce robić szumu medialnego wokół wprowadzanych zmian. Nie tak dawno mieliśmy do czynienia z wyjściem usługi GeForce Now z fazy beta-testów. Trudno jednak było doszukiwać się pełnej listy tytułów, w które możemy zagrać strumieniowo. Ten podstawowy element został uzupełniony dopiero teraz.Spis produkcji pojawił się na oficjalnej stronie usługi i trzeba przyznać, że jest dosyć pokaźny. Warto jednak mieć na uwadze, że. Znajdziemy tam więc gry dostępne na Steam, Epic Games Store, Origin czy UPLAY.. Oznacza to, iż w każdą nazwę gry można kliknąć. Po uczynieniu tego zostaniemy przeniesieni do sklepu, gdzie jest ona dostępna. Przy tytule znajdziemy dodatkowo tę informację w formie tekstowej. Witryna oferuje również opcję wyszukiwania. Wszystko prezentuje się dosyć przejrzyście.Nie da się ukryć, że NVIDIA jest obecnie jednym z najbardziej rokujących graczy na streamingowej scenie. Do GeForce Now regularnie dodawane są nowe produkcje (i niestety część regularnie znika). Czy ten stan się utrzyma? To pokaże tylko czas.Źródło i foto: NVIDIA