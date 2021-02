Nadchodzi planszówka The Witcher: Old World

Wiedźmin: Stary Świat, to planszowo-karciane doświadczenie

Planszowe RPG z premierą w 2022 roku

Po wydaniu Cyberpunka 2077, CD Projekt RED skupia się na jego kolejnych poprawkach, a w późniejszym czasie darmowych DLC, trybie (w zasadzie osobnej grze) online i dużych rozszerzeniach. Kolejny Wiedźmin powinien też się pojawić, ale to bardzo daleka pieśń przyszłości. W międzyczasie dostaniemy "mobilnego Wiedźmina niczym Pokemon Go", czyli. A okazuje się, że także planszówkę.The Witcher: Old World w Polsce znany także jako Wiedźmin: Stary Świat, to gra planszowa autorstwa Łukasza Woźniaka. Będzie wydana przez Go on Board i CD Projekt RED. Zabiera nas podobnie jak Monster Slayer, w stare czasy na długo przed przygodami Geralta z Rivii, kiedy potwory były o wiele powszechniejsze i ludzie o wiele częściej potrzebowali pomocy wiedźminów.Jak można wyczytać w opisie na oficjalnej stronie projektu - "Wiedźmin: Stary Świat to gra dla 2-5 graczy, którzy mogą wędrować po rozległej mapie, wykonywać ciekawe i wciągające zadania, podejmować trudne wybory moralne oraz walczyć z potworami, a nawet - od czasu do czasu - awanturować się w karczmie o honor swojej szkoły z innym wiedźminem!" Mimo planszowej podstawy, w rozgrywce ważną rolę będą odgrywać karty, które są wykorzystywane w walce. Poza potyczkami i zadaniami rodem z RPG, nie zabraknie tez miejsca dla kościanego pokera.Co ciekawe, The Witcher: Old World będzie wspierany za pomocą kampanii croudfundingowych. W Polsce dzięki serwisowi zagramw.to (), który jest wyspecjalizowaną witryną zajmującą się wyłącznie grami planszowymi. Zagraniczna angielska edycja wystartuje na Kickstarterze. Premiery Wiedźmina: Stary Świat możemy spodziewać się w kwietniu przyszłego roku.Źródło i foto: Zagramw.to