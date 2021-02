Doskonały Rage 2 za darmo w Epic Games już za tydzień. A już dziś Halcyon 6

Halcyon 6: Starbase Commander za darmo w Epic Games Store

Już od tygodnia wiedzieliśmy, że Epic Games Store będzie od dziś oferować za darmo niezależną kosmiczną produkcje Halcyone 6. Nie ma niespodzianki, nie dołożono kolejnego tytułu. Ale chyba nikt nie spodziewał się, jaki całkiem świeży duży hit czeka nas za kolejne 7 dni.Kosmiczna strategia na dużą skalę. Jak to bywa w niezależnych produkcjach z grafiką pixelart, można w niej zauważyć projekt z założeniami klimatu retro. Ta stworzona w 2016 roku przez Massive Damage Inc. gra łączy w sobie systemy znane z RPG, ale też tytułów strategicznych. Będziemy w niej sterować zarówno poszczególnymi postaciami jak i statkami czy bazą.Jak można przeczytać na karcie produktu - "Kosmiczna strategia RPG w stylu retro z budowaniem baz, zaawansowaną taktyczną walką, zarządzaniem załogą i wciągającą fabułą. Na skraju kontrolowanej przez Ziemian przestrzeni kosmicznej leży Halcyon 6, opuszczona baza gwiezdna pozostawiona przez tajemniczą pradawną rasę. Twoim zadaniem jest przejęcie opuszczonej stacji i odbudowanie jej. Tajemnicza obca siła zmierza w kierunku Ziemi, a ta baza gwiezdna daje Nowej Federacji Ziemskiej ("New Terran Federation") największe szanse na zawarcie nowych sojuszy, zbadanie nowych technologii i znalezienie sposobu na powstrzymanie inwazji."Świetne prezenty czekają nas za tydzień, ale zaczniemy od również miłego, ale mniejszego kalibru. Absolute Drift stworzony przez Funselektor jest grą wyścigową, ale zdecydowanie nietypową. Polega na driftowaniu po trasach nierzadko usytuowanych w dziwnej przestrzeni, a cała grafika jest bardzo oryginalna. Została przygotowana z prostych brył kojarzonych bardziej z grami mobilnymi niż komputerowymi czy konsolowymi. W pewnym sensie, to wizualnie podobny projekt do Lary Croft Go czy Hitmana Go.Model jazdy jest nietypowy. Dość wymagający, ale niekoniecznie zgodny z symulacyjnym. Autorzy postawili na nieskrępowane ślizgi i zaliczanie obiektów na idealnym driftowym torze jazdy. Niedawno wypuścili grę Art of Rally, która ma nieco podobny model jazdy, ale operuje na klasycznych samochodach rajdowych (także z legendarnej grupy B) i odcinkach specjalnych.Dawno nie było tak dobrze w temacie rozdawania gier na platformie ojców Unreala i Fornitea. Tydzień temu Metro Last Light: Redux, obecnie mniej wystawny Halcyon 6 na uspokojenie, a w kolejnym rzucie świetne Rage 2. To całkiem świeża produkcja, wyszła wiosną 2019 roku i otrzymała niezłe oceny. Kolejna odsłona cyklu Bethesdy i id Software, której najbliżej jest chyba do Borderlands, ale grafika prezentuje się standardowo, a nie w stylistyce komiksowej.Autorzy Dooma i Wolfensteina w głównej mierze polegali na pracy Avalache Studios, które wcześniej stworzyło całkiem przyjemnego Mad Maxa, więc klimaty postapokaliptyczne nie były im obce. Gracze dostali duży otwarty świat i charakterystyczne samochody podobne do stylistyki Mad Maxa. Jednak inaczej niż w pierwszej części, poza pustyniami i obszarami zabudowanymi, możemy przemierzyć także bagna i dżunglę, a nawet ujrzymy nieco więcej kolorów w wizji artystycznej całego przedstawionego świata.Zasada przypisywania promocyjnych (lub po prostu free-to-play) produkcji do swojego konta Epica nie zmieniła się. Wchodzimy na główną stronę serwisu, logujemy się na konto i przewijamy widok niżej do sekcji z promocyjnymi bezpłatnymi grami. Wchodzimy w dany interesujący nas tytuł i klikamy na "Pobierz", które tak naprawdę rozpoczyna proces przypisywania tytułu za darmo (bardzo podobny do kupna, ale pomija moment płatności). Ewentualnie możecie poszukać gry w dziale sklepu. Aby odebrać Halcyon 6: Starbase Commander macie czas do czwartku 18 lutego o godzinie 17:00. Później oferta zmieni się na wspominane Rage 2 i Absolute Drift.Źródło i foto: Epic Games Store / własne