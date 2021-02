GOG z wielką walentynkową wyprzedażą gier do 92 proc. - We Love Games

Cyberpunk 2077 i seria Wiedźmin od CD Projekt RED w świetnej cenie





Cała ofera gier CD Projekt RED w niższych cenach / foto. GOG - Instalki.pl Na GOG.com możecie skorzystać z ponad 2500 pozycji o obniżonych cenach nawet aż o 92 proc. Jak można przeczytać w komunikacie firmy - "Ten tydzień będzie pełen emocji i uczuć, a my chcielibyśmy podzielić się z Wami małym sekretem: kochamy gry! I sądzimy, że Wy również! Dlatego ta specjalna wyprzedaż na GOG.COM jest swojego rodzaju listem miłosnym do tej cudownej formy rozrywki, którą wszyscy tak bardzo uwielbiamy."

BioShock Infinite Complete Edition (-75 proc.)

CARRION (-33 proc. )

Control Ultimate Edition (-40 proc. )

Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition (-60 proc. )

Frostpunk (-66 proc. )

Journey to the Savage Planet (-40 proc. )

Kingdom Under Fire: The Crusaders (-50 proc. )

Mafia III Deluxe Edition (-66 proc. )

Metro Exodus (-60 proc. )

Pathfinder: Kingmaker - Imperial Edition Bundle (-35 proc. )

Shadow Tactics: Blades of the Shogun (-80 proc. )

Shadow Warrior 2 (-80 proc. )

Stronghold Crusader 2 (-80 proc. )

The Outer Worlds (-75 proc. )

The Surge 1 & 2 - Dual Pack (-70 proc. )

Vampire: The Masquerade - Coteries of New York (-55 proc. )

XCOM 2 (-92 proc. )

Każda okazja jest dobra, aby stworzyć promocyjne oferty w sklepach najróżniejszego typu. Obecne wyprzedaże walentynkowe nie omijają także świata gier wideo. Polska platforma GOG należąca do twórców Wiedźmina i Cyberpunka 2077, czyli Grupy CD Projekt, także ma coś ciekawego z okazji święta zakochanych.Gracze, którzy wciąż wzbraniają się z kupnem Cyberpunka 2077 na PC mają okazję zrobić to zauważalnie taniej. Wraz z We Love Games po raz pierwszy można kupić na GOG Cyberpunka 2077 z obniżoną ceną, a konkretnie o 10 proc. do poziomu 179,09 złotych z bazowych 199 złotych. To także najkorzystniejsza w historii oferta na Wiedźmina 3: Dziki Gon w Edycji Gry Roku ze wszystkimi dodatkami. Opust wynosi aż 80 proc., więc należy za niego zapłacić tylko 29,99 złotych zamiast typowych 149,99 złotych.Taniej są także poprzednie części (Wiedźmin - Edycja Rozszerzona za 4,49 złotych i Wiedźmin 2: Zabójcy Królów - Edycja Rozszerzona za 5,99 złotych) czy karciana Wojna Krwi: Wiedźmińskie Opowieści (31,99 złotych zamiast 79,99 złotych), a nawet komputerowa adaptacja planszówki Wiedźmin Gra Przygodowa (5,99 złotych, a typowo 39,99 złotych).Źródło i foto: GOG