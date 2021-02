Świetne Metro: Last Light Redux i For The King za darmo w Epic Games

Jeśli chcemy stać się posiadaczami Metro: Last Light Redux, For The King, czy innych przyszłych gier rozdawanych przez Epic Games Store (ewentualnie wchodząc do innej sekcji - tytułów free to play), to musimy udać się na główną stronę platformy Epic Games Store. Później przewijamy widok do sekcji z promocyjnymi czasowo darmowymi tytułami i wchodzimy w interesującą nas produkcję. Następnie klikamy w nieco mylący przycisk "Pobierz" i tym samym po przejściu przez kilka segmentów, wybrana gra dopisuje się na stałe do naszego konta. Dla każdej trzeba powtórzyć procedurę z osobna. Alternatywnie możemy je wyszukać w dziale sklepu