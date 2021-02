Remaster Mass Effect Legendary Edition. Trailer, data premiery i wymagania na PC

Legendary Edition, to komplet DLC, lepsza grafika i usprawnienia





Porównanie oryginału i remastera - widać duże różnice, ale raczej przy większych obrazkach / foto. EA Przede wszystkim pokazano trailer produkcji, w którym widać bardzo ostre tekstury o podwyższonej rozdzielczości, poprawione modele czy dodane nowe efekty graficzne. Całość została przystosowana do działania w 4K UHD, a także poprawiono interfejs. Gratką dla fanów, którzy nie zawsze mieli możliwość kupienia wszystkich pomniejszych dodatków, jest obecność aż 40 DLC z Mass Effect, Mass Effect 2 i Mass Effect 3. A zupełnie nowi gracze dzięki temu będą mogli od razu zaznajomić się z pełną historią.

Kosmiczny remaster Mass Effect bez kosmicznych wymagań



Jeśli macie konsolę, to nie ma problemu z odpaleniem gry. Oczywiście Mass Effect Edycja Legendarna ruszy zarówno na PlayStation 4 jak i Xbox One. Nie przygotowano specjalnej edycji na next-geny, ale będzie można skorzystać z trybu kompatybilności dla Xbox Series oraz PlayStation 5. Posiadacze PC muszą zerknąć na wymagania sprzętowe, z którymi możecie zaznajomić się poniżej.



Zawartość kolekcjonerskiego zestawu... ale bez samej kopii gry / foto. EA



Wymagania minimalne Mass Effect Legendary Edition

System operacyjny: Windows 10 (64-bitowy)

Procesor: AMD FX-8350, Intel Core i5 3570 lub równorzędne

Pamięć RAM: 8 GB

Karta graficzna: AMD Radeon 7970 / R9280X, GeForce GTX 760 lub równorzędna

DirectX: karta graficzna zgodna z DirectX 11

Miejsce na dysku: 120 GB



Wymagania zalecane Mass Effect Legendary Edition

System operacyjny: Windows 10 (64-bitowy)

Procesor: AMD Ryzen 7 3700X, Intel Core i7-7700 lub równorzędny

Pamięć RAM: 16 GB

Karta graficzna: AMD Radeon Vega 56, GeForce GTX 1070 lub równorzędna

DirectX: karta graficzna zgodna z DirectX 11

Miejsce na dysku: 120 GB

Zapowiedziany oficjalnie nie tak dawno Mass Effect Legendary Edition, który jest remasterem wszystkich trzech części cyklu (więc tylko w jego skład nie wchodzi osoba historia z Mass Effect Andromeda) odsłania przed nami nowe karty. Już wcześniej wiedzieliśmy, że będzie zawierać wszystkie dostępne do tej pory DLC, więc to najlepsza opcja do ponownego zanurzenia się w świat trylogii i uzupełnienia historii. Ale teraz twórcy wraz z wydawcą zdradzili więcej szczegółów.Interesują was może specjalne dodatki? Mógłbym nazwać to edycją kolekcjonerską, ale tak zwany "Legendarny zasobnik Mass Effecet" wcale nie zawiera kopii gry. Jednak kupując go dodatkowo do jej egzemplarza, będziemy mogli zyskać swoistą limitowaną wersję. Jak można przeczytać na stronach EA - "Idealny dodatek do każdej kolekcji fana serii Mass Effect. Ten zestaw obejmuje możliwą do noszenia replikę hełmu N7 z efektami świetlnymi LED, stalowe pudełko, grafikę, pokrytą emalią obrotową przypinkę, list powitalny N7 i pełnokolorowe pudełko. Jeśli kupisz zestaw w BioWare Gear Store, otrzymasz też dostępną tylko tam grafikę na płótnie z komandor Shepard!"