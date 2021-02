Google nie będzie już tworzyć gier na Stadię. Co dalej z platformą?

Pojawiło się poważne oświadczenie.





Stadia robi krok w tył

Tworzenie najlepszych w swojej klasie gier wymaga wielu poświęceń oraz ogromnych inwestycji, których koszt dynamicznie rośnie. Biorąc pod uwagę to, że skupiamy się na budowaniu sprawdzonej technologii Stadia, a także na pogłębianiu naszych partnerstw biznesowych, zdecydowaliśmy o zaprzestaniu dalszych inwestycji w dostarczanie ekskluzywnych treści pochodzących od naszego wewnętrznego zespołu deweloperskiego SG&E za wyjątkiem gier, które mają zadebiutować w najbliższym czasie.

Stadia to jeden z największych graczy na streamingowej scenie. Platforma od Google zapowiadała się jako coś rewolucyjnego i mogącego sporo namieszać w branży. Cóż – być może nadal tak jest. Gigant z Moutain View podjął jednak decyzję, która stanowi spory cios dla dynamiki tego procesu.Los Angeles i Montreal. W tych miastach mieściły się dotychczas wewnętrzne studia Google, które zajmowały się produkcją gier na wyłączność. Czas przeszły został użyty nie bez powodu, bowiem. Większość pracowników ma otrzymać nowe posady, lecz część jest zmuszona szukać innej pracy.Okej, ale skąd taka decyzja? Google argumentuje ją w następujący sposób:W skrócie – gigant chce skupić się na rozwoju technologii, lecz tym samym został zmuszony do polegania na zewnętrznych deweloperach i ich chęci tworzenia gier na Stadię. Trudno więc mówić teraz o budowaniu konkurencji dla innych koncernów. Microsoft, Sony, Nintendo posiadają bowiem wewnętrzne zespoły zajmująca się produkcją produkcji na wyłączność.Miejmy jednak nadzieję, że to nie jest krok w stronę końca Stadii. Wszystko oczywiście zależy jednak od zainteresowania odbiorców, jak i zaangażowania Google. Projekt wciąż ma być dynamicznie rozwijany, lecz wyłącznie pod kątem technologicznym i chyba to należy obecnie uznać za priorytet giganta z Moutain View.Google Stadia jest rzecz jasna dostępna w Polsce. Pod koniec zeszłego roku przeprowadziliśmy kompleksowy test platformy Źródło i foto: Google