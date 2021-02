Plague Inc dostaje na PC darmowe DLC The Cure. Uratuj ludzkość przed pandemią

Co ważne, The Cure jest w pełni darmowe. Wystarczy mieć tyko podstawową edycję Plague Inc, która w zasadzie ma nieco inną nazwę na komputerach osobistych - Plague Inc: Evolved. To mobilna odsłona nosi oficjalnie tytuł bez wspominanego dopisku, ale w większości przypadków i tak obie wersje nazywa się Plague Inc. Jeśli jeszcze jej nie macie na PC, to aktualnie trwa promocja i można ją dostać na Steam za 40 proc. normalnej ceny. Niestety DLC jest w niewielkim stopniu spolszczone, głównie za sprawą nielicznych komunikatów powiązanych także z główną częścią gry. Może w przyszłości polonizacja zostanie załatana, ale producent nie chwali się tą kwestią.Źródło i foto: Steam / Ndemic Creations