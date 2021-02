Festiwal Gier Steam - zagraj w 500 produkcji za darmo

Festiwal Gier Steam po raz kolejny

Gracze ostatnimi czasy nie mogą się nudzić. Tak naprawdę nie ma tygodnia, by w ich ręce nie wpadała jakaś darmowa produkcja. Teraz nadarza się świetna okazja dla osób, które lubią niekonwencjonalne oraz niezależne projekty.Jest to akcja dosyć regularnie organizowana przez Valve . Właściciel platformy co pewien czas daje niezależnym i mniejszym deweloperom możliwość przedstawienie swoich gier, by potem udostępnić ich demo za darmo użytkownikom, a tym samym wypromować końcowy produkt. „Za chwilę” rozpocznie się kolejna edycja wydarzenia.Potrwa ona od 3 do 9 lutego. Przez te kilka dni będzie można grać w blisko. Steam wyróżnia m.in. Hazel Sky, Fling To The Finish, Black Book, Amighty: Kill Your Gods, Shady Knight, Genesis Noir, The Riftbreaker, Bloodroots, Aerial: Knight’s Never Yield, Siege Sulvival: Gloria Victis, Blunt Force, Children of Silentown oraz Narita Boy. Pełna lista pojawi się oczywiście w dniu rozpoczęcia wydarzenia.