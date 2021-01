Ultimate Epic Battle Simulator za darmo na Steam. Wciągnie was na długie godziny

Opisywana produkcja z rozgrywką typu sandbox mimo zabawnych podstaw może wciągnąć na naprawdę długie godziny. A jeśli jest za darmo na Steam, to czego chcieć więcej? Aby ją odebrać, wystarczy po prostu wejść na dedykowaną kartę produktu w internetowym serwisie Valve SteamPoweredi po zalogowaniu się na nasz profil dodać pozycję do konta. Ewentualnie można też odszukać pozycję w dziale sklepu po włączeniu. Promocja trwa do końca stycznia, a nawet odrobinę dłużej. Kończy się dokładnie wŹródło i foto: Steam