Epic Games rozdało 750 milionów darmowych gier tylko w 2020 roku

Wiele osób może grać na PC dzięki Epic Games

Pamiętam doskonale święte oburzenie co poniektórych graczy, gdy platforma dystrybucji cyfrowej Epic Games Store ogłaszała premiery pierwszych gier na wyłączność. Fani Steam potrafili się oburzać i pisać, że nigdy nie kupią produkcji pokroju Metro Exodus , skoro od dnia premiery nie będzie ich na ulubionej platformie. Minęło trochę czasu, Epic Games ogłosiło swoją politykę rozdawania darmowych produkcji, a wielu najzagorzalszych krytyków dało się za nie kupić i założyło konto na omawianej tu platformie. Pokazują to udostępnione właśnie statystyki.Czy powyższe stwierdzenie jest nieco na wyrost? Niekoniecznie. Żyjemy w czasach, w których gry są stosunkowo drogie i nie każdego stać na ich zakup. Epic Games dało wielu osobom alternatywę dla piractwa. Miłośnicy wirtualnej rozrywki mają możliwość odbierania co najmniej jednej bezpłatnej produkcji tygodniowo na Epic Games Store - nierzadko są to pozycje naprawdę dobre! Epic Games podaje, że tylko w 2020 roku rozdało blisko 750 milionów egzemplarzy darmowych gier. Łącznie, na platformie odbyły się 103 różnego rodzaju giveawaye.Można by pomyśleć, że gracze traktują Epic Games Store wyłącznie jako platformę do odbierania darmowych tytułów. Nic bardziej mylnego. Sprzedano gry o łącznej wartości 700 milionów dolarów, z czego aż 265 miliony dolarów stanowił zysk ze sprzedaży produkcji third-party. Cała reszta to zyski z produkcji własnych, w tym mikrostransakcji w Fornite.