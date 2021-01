Iście multiplatformowa Dandara: Trials of Fear Edition za darmo w Epic Games

W celu dopisania do swojego konta Epic Games Dandara: Trials of Fear Edition lub innej przyszłej promocyjnej produkcji za darmo, należy wejść na główną stronę Epic Games. Później przewinąć widok niżej aż do sekcji z bezpłatnymi grami w promocji. Wejść w kartę produktu danej produkcji i kliknąć na niezbyt intuicyjnie podpisany przycisk "Pobierz", który rozpoczyna proces dodawania tytułu do konta. Jest w zasadzie identyczny jak przy zakupie, oczywiście z pominięciem samego płacenia. Ewentualnie można poszukać pozycji w dziale sklepu. Raz dodana do konta gra pozostaje już tam na zawsze jak przy zwykłej transakcji.

Na otrzymanie bezpłatnie Dandara: Trials of Fear Edition w serwisie Epic Games Store macie czas. Wtedy wejdzie następny tytuł. Niestety będzie nim powtórzona pozycja For the King, którą już wcześniej rozdawał Epic Games. "For the King to wymagające połączenie strategii, systemu walki w trybie turowym i elementów gier z gatunku roguelike. Każda rozgrywka jest wyjątkowa dzięki proceduralnie generowanym mapom, zadaniom i wydarzeniom. Poznaj świat Fahrul w trybie dla pojedynczego gracza albo w trybie wieloosobowym."Źródło i foto: Epic Games Store