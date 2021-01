Hotfix 1.11 dla Cyberpunk 2077. Dziennik zmian nie jest długi, ale...

Hotfix 1.11 dla Cyberpunk 2077

Deweloper bada wykorzystywanie przeładowywania zapisów gry, w celu wylosowania mocniejszych przedmiotów.

Niektórzy gracze doświadczali go podczas rozmowy telefonicznej z Takemurą, jeśli używali zapisu gry z wersji 1.06 z zadaniem na etapie "Poczekaj na telefon od Takemury". Po wczytaniu takiego zapisu na wersji 1.1, podczas rozmowy nie pojawiały się opcje dialogowe, a interakcje z innymi postaciami były zablokowane.

Lista zmian w aktualizacji 1.1 dla Cyberpunk 2077 była bardzo obszerna. O ile patch przyniósł grającym w superprodukcję polskiego studia CD Projekt RED wiele dobrego, to sprowadził przy okazji na niektórych z nich nieszczęście. Błąd w zadaniu głównej linii fabularnej pt. "Stary znajomy" uniemożliwiał jego zakończenie, a co za tym idzie pchnięcie fabuły do przodu. Programiści RED-ów potrzebowali sześciu dni aby go naprawić i wydać stosowną aktualizację. Oto jest.Hotfix 1.11 został wydany na PC, konsole i Google Stadia . Dziennik zmian jest wyjątkowo ubogi, bowiem patch dla Cyberpunk 2077 dotyczy wyłącznie dwóch zadań. Mowa o dwóch problemach, które pojawiły się wraz z poprawką 1.1 . Co dokładnie zmieniono?Z racji premiery tej, wcześniejszej i kolejnych poprawek CD Projekt RED jakiś czas temu przełożył termin wydania darmowych DLC do Cyberpunk 2077.Dobre wieści są takie, że oficjalne narzędzia modderskie dla Cyberpunk 2077 już istnieją. Pamiętajcie: gdzie deweloper nie może, tam społeczność wesprze... A nuż Cyberpunk 2077 skończy jak Skyrim - z imponującą liczbą doskonałych modyfikacji?Źródło: Cyberpunk