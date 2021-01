PlayStation Plus na luty. Tak dobrej oferty nie było od dawna!

Pozytywne zaskoczenie. Pozytywne zaskoczenie.



Zbliża się kolejny miesiąc, więc nie mogło zabraknąć ogłoszenia dotyczącego kolejnych nowości w ramach abonamentu PlayStation Plus. Gracze przez dłuższy czas raczeni byli niezbyt interesującą ofertą jeśli chodzi o darmowe produkcje, lecz wygląda na to, że w 2021 roku Sony wzięło sobie niezadowolenie użytkowników do serca.



PlayStation Plus na luty - lista darmowych produkcji

Propozycje na luty prezentują się bowiem naprawdę świetnie. Zdecydowano się na udostępnienie trzech naprawdę interesujących produkcji. Mowa bowiem o Destruction AllStars (w nią zagrają niestety tylko posiadacze PlayStation 5), Control: Ultimate Edition (dostęp dla PlayStation 5 oraz PlayStation 4) oraz Concrete Genie (dostęp wyłącznie dla PlayStation 4).



Destruction Allstars (PS5)





Zabawiaj tłumy, wprowadzając kontrolowany chaos na arenę walki pojazdów w tej morderczej grze wieloosobowej. Wybierz jednego z 16 supergwiezdnych zawodników, a następnie wskocz do czterech trybów gry, wykorzystując wyczucie czasu, taktykę i umiejętności, aby wywołać rzeź za kierownicą lub spustoszenie swoimi umiejętnościami. Doskonal umiejętności swojej postaci - w tym wyjątkowy dla niej pojazd - aby zapewnić sobie przewagę w bitwach typu free-for-all lub wyzwaniach zespołowych i zostać mistrzem Global Destruction Federation. Gra obsługuje również funkcję pomocy gry na PS5, która daje wskazówki i porady, jak stać się najbardziej niszczycielską maszyną.



Control: Ultimate Edition (PS5 i PS4)





Opanuj nadprzyrodzone zdolności i władaj zmieniającą kształt bronią boczną w tej przygodowej grze akcji z perspektywy trzeciej osoby od Remedy Entertainment (Max Payne, Alan Wake). Wciel się w Jessego Fadena, dyrektora Federalnego Biura Kontroli, którego siedziba nowojorska zostaje naruszona przez złowrogiego wroga. Wbrew pozorom wnętrze wieżowca jest ogromne i ciągle się zmienia. Będziesz musiał zbadać - i uzbroić - to nieprzewidywalne środowisko, aby oczyścić teren i odeprzeć najeźdźców.



Concrete Genie (PS4)