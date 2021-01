Cyberpunk 2077 z oficjalnymi narzędziami modderskimi

Cyberpunk 2077 z oficjalnym wsparciem dla modyfikacji

Źródło: CD Projekt RED

Od premiery Cyberpunka 2077 minęły niemalże dwa miesiące. Przez ten czas światło dzienne ujrzało kilka łatek oraz aktualizacja oznaczona numerem 1.1 . Proces naprawy gry zapewne trwać będzie jeszcze długo. Krok poczyniony przez deweloperów może nieco to wszystko przyspieszyć. Dlaczego?Na oficjalnej stronie Cyberpunka 2077 pojawił się zestaw narzędzi modderskich. Co prawda społeczność fanów praktycznie już od momentu debiutu produkcji tworzyła do niej drobne modyfikacje, lecz teraz możemy przygotować się na nieco poważniejsze projekty.Na darmowe paczki narzędzi składa się bowiem m.in. dokumentacja struktury danych samej gry oraz archiwa, które są przez nią wykorzystywane. Dzięki temu użytkownicy otrzymali tak naprawdę swoistą legendę, gdzie zaznaczone są konkretne pliki i ich zastosowanie. Do tej pory musieli wszystko robić na ślepo, co nie tylko opóźniało proces tworzenia modyfikacji, ale nawet uniemożliwiało zajęcie się ambitniejszymi przedsięwzięciami.Posunięcie CD Projektu ma więc jak najbardziej sens i z pewnością część osób już teraz zaciera ręce. Oczywiście przy okazji pojawia się pytanie czy udostępnienie narzędzi modderskich akurat w tym momencie nie jest swego rodzaju prośbą o pomoc w „naprawie” gry. W historii gamingu niejednokrotnie mieliśmy bowiem z tego typu sytuacjami.Wystarczy spojrzeć na Gothica 3 czy produkcji z serii The Elder Scrolls. To właśnie fani „uratowali” te tytuły poprzez naprawę krytycznych błędów. Rzecz jasna Cyberpunk 2077 obecnie nie jest w najgorszym stanie (chociaż ostatni patch wprowadził poważny problem ), ale ręka wyciągnięta przez społeczność niewątpliwie może wpłynąć na przyspieszenie procesu łatania.Źródło i foto: CD Projekt RED