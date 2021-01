Cyberpunk 2077 – najnowszy patch z błędem uniemożliwiającym przejście gry

Ehh...





Cyberpunk 2077 nadal sprawia problemy

Kilka dni temu mieliśmy do czynienia z debiutem aktualizacji numer 1.1 do Cyberpunka 2077 . Poprawiła ona sporo błędów, a także poprawiła wydajność gry zarówno w wersji na PC, jak i konsole ósmej generacji. Jak się jednak okazuje, wydana łatka to nie do końca raj na ziemi.Użytkownicy zaczynają donosić, że aktualizacja 1.1 powitała ich nowymi problemami. Większość jest "dosyć zabawna" i niekoniecznie niszcząca zabawę. Mowa o chociażby nagłym zlatywaniu samochodu z nieba czy losowych błędach zmuszających do restartu gry. Nie da się jednak jednoznacznie stwierdzić czy powodem występowania tychże kłopotów jest wprowadzony patch czy po prostu są to „stare” bugi.Cóż, sprawa zaczyna się komplikować jeśli przyjrzymy się o zamieszaniu związanym z rozmową z postacią o imieniu Takemura. Jest on bohaterem fabularnym i w pewnym momencie dzwoni do V, co inicjuje obowiązkowe zadanie. Nowy błąd sprawia, że Takemura nie wykonuje telefonu albo wykonuje i nie nic nie mówi. Niezbyt śmiesznie, prawda?Schody zaczynają robić się coraz bardziej strome, jeśli uświadomimy sobie, iż. Wtedy gracz utyka w środku wątku i nie jest w stanie grać „na poważnie” dalej. Na szczęście społeczność fanów znalazła rozwiązanie.Wystarczy zająć się zadaniami pobocznymi (oraz mieć któreś z nich oznaczone jako aktywne w dzienniku) i po 24 godzinach postać powinna do nas zadzwonić. Oczywiście nie każdy czyta newsy na temat Cyberpunka 2077 i przegląda Reddita. Takie osoby mogą naprawdę nieźle się wkurzyć, kiedy napotkają błąd.Zapewne CD Projekt RED prędzej czy później zajmie się sprawą, lecz niesmak pozostaje. Nie mówimy bowiem o drobnym kłopocie, ale o takim niepozwalającym na przejście gry.Źródło: Reddit