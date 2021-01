Remake Diablo 2 faktycznie powstaje. Raport nie zostawia wątpliwości

Diablo 2 remake powstanie naprawdę

Fani gier z serii Diablo naprawdę mają na co czekać. O ile ogłoszone już jakiś czas temu Diablo Immortal zainteresuje przede wszystkim graczy casualowych, to na Diablo IV czeka pokaźna rzesza miłośników wirtualnej rozgrywki, korzystających z komputerów. Gdybym zapytał o to, którą część Diablo wspominacie najlepiej, założę się, że większość odparłaby: "drugą". Tych właśnie z Was ucieszy fakt, że powstaje remake Diablo 2. Remake Diablo 2 faktycznie powstaje, o czym w swoim najnowszym raporcie donosi Bloomberg. Pierwsze doniesienia o nim słyszeliśmy jeszcze w maju 2020 roku, a teraz pojawiło się po prostu więcej wskazówek potwierdzających ten stan rzeczy. Co ciekawe, odpowiada zań zespół Blizzard Team 3, który zajmuje się także długo wyczekiwanym Diablo IV.W raporcie czytamy, że pierwotnie odświeżoną wersją Diablo 2 zajmowała się także załoga rozwiązanego już Vicarious Visions, która współpracowała z Team 3. Pierwotny rozwój remake'u odbywał się pod nadzorem Team 1, który stał za projektem Warcraft III: Reforged, ale po fatalnym przyjęciu tejże produkcji zespół ten również został rozwiązany.Rewelacje stoją w sprzeczności z zapewnieniami firmy z 2019 roku, kiedy to przedstawiciele Blizzarda mówili, że "nie sądzą, aby remake Diablo 2 był możliwy". Dlaczego? Rzekomo dyski twarde zawierające znaczną część kodu źródłowego gry i zasobów zostały bezpowrotnie utracone. To z kolei oznacza, że gdyby remake powstawał, Blizzard musiałby zasadniczo zbudować grę od podstaw. Czyżby tak też się działo?Źródło: Bloomberg