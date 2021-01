Mimo zwrotu pieniędzy za Cyberpunka 2077 zatrzymali grę. Czy to błąd?

Jak na złość - po kulkunastominutowym włączeniu Cyberpunka 2077 chwilowo zero błędów, a miały ilustrować materiał / foto. Instalki.pl

Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie liczne głosy posiadaczy Cyberpunka 2077 o braku wezwania do usunięcia gry czy odesłania fizycznej kopii, a także ciągłej obecności tytułu w ich cyfrowej kolekcji bez żadnej blokady lub niemożliwości rozgrywki. Co więcej, redaktorzy VGC dwa tygodnie temu, już dawno po ostatecznym terminie nadsyłania zgłoszeń, spróbowali zapisać się do programu refundacji i udało się. Po początkowej informacji o zaprzestaniu obsługi nowych wiadomości, finalnie otrzymali e-mail z prośbą o wypełnienie formularza. Jednocześnie było w nim też zapewnienie, że CD Projekt skontaktuje się prezentując dalsze szczegóły procesu w styczniu i lutym 2021 roku, w zależności od terminu odesłania danych.





Czy CD Projekt faktycznie będzie oddawać pieniądze bez zwrotu gry?



Byłoby dziwne, gdyby CD Projekt zdecydował się oddać pieniądze graczom i nie chciał zwrotu fizycznej bądź skasowania elektronicznych kopii swojej produkcji, ale nie można też tego całkiem wykluczyć. Widać w sieci głosy przemawiające za takim rozwojem wydarzeń, może to kolejne działanie PRowe po przeprosinach współzałożyciela CD Projektu - Marcina Iwińskiego (które później zostało zabawnie zmienione w parodię zadania z Cyberpunka 2077 - przeproś za grę). Bardziej prawdopodobne jest po prostu rozłożenie całego procesu w dłuższym czasie. Nie byłoby niczym niezwykłym, gdyby zdecydowano się najpierw na obsługę zgłoszeń, a dopiero jakiś czas po terminie otrzymywania formularzy zabrano się za jakąś formę odbioru egzemplarzy gry.



Źródło:

Źródło: VGS / Foto: Instalki.pl

Należało do 21 grudnia wysłać na specjalny dedykowany adres mailowy helpmerefund[malpa]cdprojektred.com prośbę o zwrot funduszy. Następnie otrzymywało się do wypełnienia formularz, gdzie trzeba było zawrzeć dowód zakupu i dowód posiadania gry, na co wyznaczono czas do 10 stycznia, ale później przedłużono go do 31 stycznia. Część graczy, którzy skorzystali z tej propozycji, dostała już refundację środków i ma namacalnie pieniądze na swoim koncie bankowym czy PayPal.