Klasyczna bijatyka Virtua Fighter 2 i Endless Space Collection za darmo na Steam

Klasyczna już bijatyka SEGI, która znana jest przede wszystkim z automatów do gier arcade. Wydana w latach ’90 produkcja była dużym hitem i pojawiła się na kilku platformach, w tym na konsolach SEGI. Japońska gra ma jednak innego typu pomysł na siebie niż chociażby Mortal Kombat, nie emanuje aż tak mocno krwawymi klimatami jak popularna seria ze smokiem w swoim logo.







Jak można przeczytać na karcie produktu w Steam - "Minął rok od czasu, gdy ośmiu najtwardszych i najszybszych zawodników zmierzyło się ze sobą w World Fighting Tournament. Teraz są wzywani do drugiego World Fighting Tournament. Kto tym razem wyjdzie zwycięsko?" Co ciekawe, produkcja nie ląduje na koncie Steam bezpośrednio, ale jako nowy element paczki SEGA Mega Drive and Genesis Classics. Przynajmniej było tak w moim przypadku, wcześniej posiadałem już kolekcję Genesis Classic także dawno temu odebraną za darmo.





Endless Space Collection - kosmiczna strategia 4X bezpłatnie na Steam



To nie pierwszy przypadek, kiedy z jakiejś okazji rozdawany jest Endless Space Collection. Wcześniej pisaliśmy już o tym co najmniej dwa razy. Ostatnio Endless Space za darmo można było zdobyć w połowie lipca 2020 roku, a nawet jeszcze wcześniej w połowie września 2019 roku. W takim razie jest duża szansa, że już posiadacie omawianą produkcję, ale jeśli nie, to jest bardzo dobrze ocenianą strategią typu 4X, która rozgrywa się w rozległej przestrzeni kosmicznej.



