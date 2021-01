GTA VI postawi na multiplayer i inteligentnych NPC? Pojawiły się nowe doniesienia

GTA VI rewolucją dla gamingu? Być może

Take-Two just filed a patent application which is most likely GTAVI related and could hint towards to the game featuring synchronous online co-op rather than a single player story. "one or more player consoles in operable communication with the server over a network" pic.twitter.com/vPFr0vgA8v — James Jarvis (@James_Jarvis) January 18, 2021

Od premiery GTA V minęło już ponad siedem lat. Nie do pomyślenia, prawda? Przez ten czas Rockstar (oficjalnie) ani słowem nie zająknął się o kontynuacji. Priorytetem wciąż jest tryb sieciowy do „piątki”, który wzbogaca się regularnie o nowości i zarabia lepiej niż dobrze. Oczywiście nie oznacza to, iż deweloperzy nad nową produkcją jeszcze nie pracują. Plotki o „szóstce” pojawiają się już od dłuższego czasu. Często są one dosyć naciągane, lecz momentami można natknąć się na istne perełki. Jedną z nich są ostatnie wnioski patentowe złożone przez firmę Take-Two. W żadnym z nich nie wymieniono oczywiście nazwy GTA VI, więc do informacji należy podchodzić z ogromnym dystansem.Pierwszy wniosek (złożony w październiku 2020 roku, lecz dopiero teraz odkryty przez użytkowników Reddita ) zawiera informacje o zaawansowanym systemie nawigacji postaci niezależnych oraz pojazdów. Opierać się ma na tzw. węzłach zawierających wszystkie dane o elementach infrastruktury (cechy i liczba dróg, a nawet warunki pogodowe). Wszystko to spowoduje szybszą i lepszą reakcję NPC na akcje zachodzące w świecie gry. Poprawi to oczywiście immersję i realistyczność. Do tej pory ten obszar był niezwykle ograniczony poprzez np. narzuconą liczbą postaci/przedmiotów niezależnych na danym fragmencie mapy.To nie koniec. NPC mają wykrywać nawet jaki samochód się do nich zbliża oraz w jaki sposób to robi. W zależności od tego występować ma inna reakcja. Trzeba przyznać, iż tego typu rozwiązanie brzmi dosyć rewolucyjnie.