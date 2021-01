Microsoft przypomina o swoich grach na wyłączność

Tak, Xbox też ma swoje ekskluzywne gry

Lake

Tunic



Gunk

Medium



Pełna lista produkcji:

Adios

The Artful Escape

The Ascent

The Big Con

CrossfireX

Dead Static Drive

Echo Generation

ExoMecha

Exo One

The Gunk

Halo Infinite

The Last Stop

Lake

Little Witch in the Woods

The Medium

Microsoft Flight Simulator

Psychonauts 2

RPG Time

Sable

Scorn

She Dreams Elsewhere

Shredders

Song of Iron

Tunic

Twelve Minutes

Unexplored 2: The Wayfarer’s Legacy

Warhammer 40K: Darktide

Way to the Woods

The Wild at Heart

The Yakuza Remastered Collection

Yakuza 6: The Song of Life

Trochę ich jednak jest.Konsole dziewiątej generacji zadebiutowały w listopadzie ubiegłego roku. Trudno jednak mówić o natychmiastowym podboju rynku, gdyż ich dostępność jest obecnie wciąż ograniczona . Ma się to zmienić w przeciągu najbliższych miesięcy, kiedy to kolejne egzemplarze sprzętów zostaną dostarczone do sklepów na całym świecie.Nie od dziś wiadomo, że zarówno. Japoński gigant stawia przede wszystkim na ekskluzywność swoich produkcji oraz skupia się na własnym środowisku. Koncern amerykański z kolei coraz chętniej otwiera się na wszystkie dostępne platformy – w tym PC i chmurę.Tym samym trudno odnaleźć na sprzętach Microsoftu tytuły ekskluzywne, które zachęcą kogoś do zakupu np. Xboksa Series X czy S. Oczywiście nie jest to nic złego – gigant z Redmond po prostu ma inne priorytety i przekonuje potencjalnych konsumentów chociażby obecnością Game Passa. Nie oznacza to jednak, iż gier na wyłączność w ogóle nie ma. Nic bardziej mylnego.Na oficjalnym blogu marki Xbox pojawił się spis projektów, które ujrzą światło dzienne w 2021 roku i nie zadebiutują nigdzie indziej, jak tylko na konsolach od Microsoftu (oraz na PC). Trzeba przyznać, że poniższa lista być może nie zawiera produkcji AAA, lecz niewątpliwiePoniżej znajdziecie kilka najciekawszych pozycji wraz z opisami.Jest 1 września 2986 roku. Wcielasz się w czterdziestokilkuletnią Meredith Wiss, która wraca z dużego miasta do spokojnego rodzinnego miasteczka. Podczas dwutygodniowego pobytu w pięknym Providence Oaks w stanie Oregon napotyka kilka znajomych twarzy, a także mnóstwo nowych ludzi. Będziesz mógł zdecydować z kim porozmawiasz i z kim zaprzyjaźnisz. Twoje wybory wpłyną na to czy kobieta zdecyduje się na powrót do wielkiego miasta czy zostanie pośród malowniczych krajobrazów natury.Jest to przygodowa gra akcji o małym lisie, który musi eksplorować okolicę, walczyć z potworami i odkrywać tajemnice. Została stworzona, by przywoływać wspomnienia z klasycznych gier przygodowych. Tunic ma być pełne unikalnych przedmiotów, zręcznych technik walk czy intrygujących terenów do eksploracji.Wyrusz w nową przygodę jako dwoje przyjaciół, którzy szukają kosmicznych kamieni i kryjących się w nich zasobów. Zbierają je oraz sprzedają. Pewnego dnia trafiają na planetę z pozoru wyglądającą na martwą i opustoszałą. Pokryta jest jednak oślizgłym pasożytem, który niszczy przyrodę. Zadaniem bohaterów jest rozwikłanie zagadki pochodzenia trucizny i uratowanie planety.Polski horror psychologiczny z perspektywy trzeciej osoby. Udajemy się do opuszczonego komunistycznego kurortu i wykorzystujemy nasze wyjątkowe zdolności parapsychiczne w celu odkrycia sekretów, rozwiązania łamigłówek i przetrwania walki ze złowrogimi duchami.Kilka z powyższych produkcji już jest na rynku oraz można w nie grać także na konsolach Sony. Microsoft zdecydował się je umieścić jednak ze względu na obecność w ofercie Xbox Game Pass. Gigant sam o tym wspomina i ma nadzieję, że nikt się nie pogniewa.Co by nie było –. Pozostaje oczekiwać na więcej informacji o poszczególnych grach.Źródło i foto: Xbox