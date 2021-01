Cyberpunk 2077: ujawniono nieprzyjemne kulisy prac nad grą

Crunch wynikać miał z przede wszystkim z ambicji i sukcesów poprzednich projektów. Dyrektorzy grupy przekonani byli, że wszystko się uda, bo przecież zrobili już giganta pokroju Wiedźmina 3. Wypracowywanie nadgodzin miało więc przyspieszyć i pomóc w lepszym dopracowaniu produkcji.Osobiście nieco nie chce mi się w to wierzyć, ale z tekstu Jasona Schreiera wynika, że zdarzały się sytuacje, by. Zabraniają tego ogólne zasady firmy, z których wynika, iż nikt nie powinien czuć się wykluczony.To akurat było do przewidzenia, ale prace nad Cyberpunkiem 2077 miały ruszyć tak naprawdę dopiero pod koniec 2015 roku, kiedy to na półki trafił Wiedźmin 3. Co więcej,, a prezentacje na E3 i innych eventach były tworzone „na pokaz”.Początkowo zresztą planowano, by Cyberpunk 2077 był grą z widokiem z trzeciej osoby. Zmieniło się to dopiero w 2016 roku, kiedy wizja projektu uległa modyfikacji. Problemy zdarzały się również jeśli chodzi o sferę błędów. Wiele z nich miało zostać już dawno wykrytych, lecz deweloperzy nie mieli już czasu na ich naprawę.Wszystko to brzmi dosyć mrocznie, lecz oczywiście medal ma zawsze dwie strony.Gra w wersji na PC jest naprawdę świetna i producenci odwalili kawał dobrej roboty. Wersja konsolowa to inna bajka i teraz nie pozostaje tak naprawdę nic więcej, jak oczekiwać na kolejne łatki.Źródło: Bloomberg, GRY-Online / Foto. CD Projekt RED