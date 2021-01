Bomber Crew na Steam za darmo w Humble Bundle. Kreskówkowy symulator bombowca

Mikrozarządzanie we wnętrzu naszego bombowca / foto. Humble Bundle

Widzimy podgląd stanu załogi i samego samolotu, a także mapkę misji / foto. Humble Bundle

Aby wejść w posiadanie kopii (a w zasadzie klucza) Bomber Crew na Steam, należy wejść na główną stronę Humble Bundle. Znajdziemy tam dwa bannery z promocją. Jeden na samej górze w formie paska, a drugi duży prostokątny po lekkim przewinięciu widoku do dołu. Logujemy się na nasze konto (ewentualnie zakładamy je) i klikamy w dowolną grafikę prowadzącą do Bomber Crew. Szukamy sekcji z przyciskiem "Get the Game", który aktywujemy - powinna być sporo niżej na stronie. Następnie po zapisaniu się do newslettera (no chyba, że już zrobiliśmy to wcześniej) możemy kliknąć w "Get It Now" i po chwili pokaże nam się potwierdzenie zamówienia "Order Complete".Sprawdzamy naszą skrzynkę mailową, albo po prostu od razu wybieramy "Preview Your Email" na stronie. Dalej "Reddem Now" i przejdziemy do kolejnej podstrony. Tam schodząc niżej powinniśmy widzieć pozycję Bomber Crew i szeroki pasek z napisem "Reveal your Steam key", który po włączeniu pokaże nasz unikalny klucz Steam. Co ważne, nie należy się ociągać z aktywacją na platformie Steam, bo. To zapewne zabezpieczenie przed handlem po promocji.Sama. Jeśli macie problem z aktywacją na Steam, to najlepiej wprowadzić kod w aplikacji. Po włączeniu programu i zalogowaniu się na konto naciskamy na "Gry" w lewym górnym rogu i dalej "Aktywuj produkt na Steam…". W okienku które wyskoczy wybieramy "Dalej>", "Zgadzam się", później wprowadzamy otrzymany na Humble Bundle serial produktu i znów wybieramy "Dalej>". Po chwili zakończymy cały proces przypisywania gry do naszego konta Steam.