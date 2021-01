Star Wars Battlefront II za darmo w Epic Games. Za tydzień kosmiczna strategia 4X

Zupełnie bezpłatnie Star Wars Battlefront II: Edycja Świąteczna

Wydany jesienią 2017 roku sieciowy FPS twórców serii Battlefield, który przenosi podobną rozgrywkę do świata Gwiezdnych Wojen. Pierwszy raz w historii Battlefront (w Battlefield zabieg ten był już wykorzystywany od bardzo dawna) dostaliśmy też kampanię dla jednego gracza. Wcielamy się w niej w kobietę będącą oficerem Imperium Galaktycznego, który kieruje elitarnymi oddziałami. Akcja rozgrywa się niedługo po zniszczeniu Gwiazdy Śmierci. Konkretnie tej drugiej, które to wydarzenie znamy z jednych z ostatnich scen wieńczącego starą trylogię filmu Gwiezdne Wojny Epizod VI: Powrót Jedi.





Oczywiście domyślnym typem zabawy dla większości graczy jest wieloosobowa rozgrywka sieciowa w różnych trybach (tutaj nie ograniczamy się wyłącznie do czasów z kampanii dla jednego gracza). Możemy wcielić się nawet w ikoniczne postaci znane z filmów czy siąść za sterami najróżniejszych pojazdów rodem z dawnego czasu i odległej galaktyki, nawet w przestrzeni kosmicznej, nie tylko blisko powierzchni planet. Co ważne, gra nie jest w podstawowej wersji, a zawierającej pewne dodatkowe treści w ramach tak zwanej Edycji Świątecznej.



Jak odebrać za darmo Star Wars Battlefront II z Epic Games?

launchera Epic Games (pobierz z naszej bazy).



Kolejna gra, to niezła kosmiczna strategia typu 4X / foto. Epic Games Store - Instalki.pl



Czas na dopisanie sieciowej strzelanki z uniwersum Gwiezdnych Wojen macie do przyszłego czwartku 21 stycznia o godzinie 17:00. Później oferta promocyjna będzie zmieniona. Już wiemy na jaką. Epic Games Store zaserwuje nam strategię 4X w postaci Galactic Civilizations III. Jak można przeczytać na karcie produktu na platformie twórców Fortnite i Unreala - "Zbuduj cywilizację, która wytrzyma próbę czasu! Wybieraj spośród dziesiątek unikalnych ras i wyrób sobie markę w całej galaktyce dzięki dyplomacji, szpiegostwu, postępowi technologicznemu i nie tylko".

Tak jak zwykle, wchodzimy na główną stronę platformy Epic Games Store i szukamy schodząc nieco niżej sekcji z bezpłatnymi grami oferowanymi w promocji. Przez najbliższe siedem dni znajdziemy tam właśnie banner prowadzący do Star Wars Battlefront II. Logujemy się na nasze konto Epic Games Store, później klikamy na naszą pozycję i dalej odbieramy podobnie jak przy normalnym kupnie. Choć na rachunku będzie widnieć 0 złotych, więc nic nie płacimy. Epic Games Store wciąż nie poprawił przycisku odpowiedzialnego za kupowanie czy odbieranie gier, więc nazwa "Pobierz" jest nieco myląca. Alternatywnie możemy odszukać Star Wars Battlefront II w dziale sklepuCzas na dopisanie sieciowej strzelanki z uniwersum Gwiezdnych Wojen macie do przyszłego czwartku 21 stycznia o godzinie 17:00. Później oferta promocyjna będzie zmieniona. Już wiemy na jaką. Epic Games Store zaserwuje nam strategię 4X w postaci Galactic Civilizations III. Jak można przeczytać na karcie produktu na platformie twórców Fortnite i Unreala - "Zbuduj cywilizację, która wytrzyma próbę czasu! Wybieraj spośród dziesiątek unikalnych ras i wyrób sobie markę w całej galaktyce dzięki dyplomacji, szpiegostwu, postępowi technologicznemu i nie tylko".

Zobacz również: Założyciel CD Projektu przeprasza za Cyberpunka 2077. Śmiałe plany poprawy gry



Źródło i foto: Epic Games Store

Źródło i foto: Epic Games Store

Tym razem Epic Games Store przygotował naprawdę wielki tytuł w swoim cyklu rozdawania. Całkiem świeży Star Wars: Battlefront II od Electronic Arts, który swojego czasu był co prawda krytykowany za mikropłatności, ale później został mocno poprawiony pod tym kątem. Co więcej, to pozycja nie tylko dla graczy multiplayer, choć głównym daniem jest właśnie rozgrywka wieloosobowa.