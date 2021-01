Założyciel CD Projektu przeprasza za Cyberpunka 2077. Śmiałe plany poprawy gry

W momencie ustalania ostatecznej daty premiery wierzono, że edycja konsolowa będzie może nie perfekcyjna, ale po prostu spokojnie zdatna do normalnej rozgrywki. Widziano progres na bieżąco i na pierwszy rzut oka cel był rzeczywisty (w takim razie aż strach pomyśleć, w jak złym stanie była edycja PS4 i Xbox One np. na miesiąc przed premierą). Planowano wypuścić darmowe DLC zaraz po premierze, podobnie jak było to w przypadku Wiedźmina 3 (zapewne pamiętacie, że Wiedźmin też borykał się z bardzo wieloma pomniejszymi problemami po premierze, choć był grywalny na każdej z platform, nie było wtedy okresu startu nowej generacji konsol), jednak siłą rzeczy zajęto się jak najszybszą naprawą krytycznych błędów uniemożliwiających przejście gry i stabilnością działania. Zapewne już od dawna stanowisko firmy jest właśnie takie jak przedstawił Iwiński i to nie pierwsze przeprosiny. Szkoda tylko, że takie duże oświadczenie współzałożyciela firmy nie pojawiło się nieco wcześniej. Być może na jego obecny czas przedstawienia wpłynął fakt, że