Little Nightmares do odebrania za darmo na PC

Little Nightmares - świetny horror za 0 zł

Akcje rozdawnicze chyba już nikogo nie dziwią. Coraz więcej wydawców i deweloperów decyduje się na udostępnianie części swoich produkcji zupełnie za darmo. Prym w tej kwestii wiedzie rzecz jasna cyfrowy sklep Epic Games Store , lecz nie należy zapominać o innych.Na portalu Łowcy Gier pojawiła się wzmianka o rozpoczętej właśnie promocji na grę Little Nightmares. Jak się okazuje, Bandai Namco faktycznie zdecydowało się na zorganizowanie akcji, w ramach której bezpłatnie można odebrać aż dwa egzemplarze klimatycznego tytułu (tylko do 17 stycznia). Czekajcie, czekajcie – jak to dwa?Dokładnie tak! Po udaniu się na stronę wydawcy , dodaniu produkcji do koszyka oraz dokończeniu procesu rejestracji otrzymamy na maila specjalne potwierdzenie. Znajdzie się tam także link, który przekseruje nas do sekcji z kluczami do gry w wersji na platformę Steam. Na jedno konto można odebrać dwie kopie. Okej, ale czym jest to całe Little Nightmares?