Cyberpunk 2077: poznaliśmy pierwsze szczegóły trybu wieloosobowego

Cyberpunk 2077 i multiplayer - dobre połączenie?

Premiera Cyberpunka 2077 miała miejsce ponad miesiąc temu. Nie da się ukryć, że nie poszła ona zbytnio po myśli deweloperów, jak i samych graczy. Liczne kontrowersje oraz fatalna jakość konsolowych portów sprawiła, że studio musiało zakasać rękawy i zabrać się za sprzątanie bałaganu. Od tamtego czasu światło dzienne ujrzało już kilka aktualizacji, które poprawiły stan techniczny projektu.Konieczność implementacji wielu poprawek sprawiła, iż lekkie opóźnienie zaliczył tryb wieloosobowy do Cyberpunka 2077. Gra miała go otrzymać po debiucie swojej specjalnej wersji przystosowanej do mocy PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S. Na razie priorytetem jest niewątpliwie naprawienie wariantu na ósmą generację. Nic więc dziwnego, że CD Projekt RED milczy w sprawie multiplayer.Od czego jest jednak kreatywna społeczność użytkowników? Z redakcją portalu DSOG skontaktowało się anonimowe źródło, które poinformowało o obecności kilku interesujących wzmianek w kodzie produkcji. Jak się okazuje –