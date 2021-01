Premiera Mass Effect Legendary Edition wcześniej niż sądziliśmy. Azjatycki wyciek

Oczywiście może to być czysty przypadek, że informacje z dwóch miejsc pokrywają się i jest szansa, że realny debiut zbiorczego poprawionego wydania trylogii Mass Effect nie odbędzie się 12 marca. Jeśli nawet tak będzie, to oficjalnie wiosna 2021 roku trwa do 21 czerwca włącznie, więc w najgorszym przypadku mamy niecałe pół roku oczekiwania. No chyba, że jeszcze jakaś niezaplanowana sytuacja wyjdzie w międzyczasie i data, jaka by dokładnie nie była, będzie przesunięta poza wiosnę.Źródło: IdleSloth84 @ Twitter / Foto tytułowe: BioWare