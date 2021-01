UOKiK zajmie się CD Projekt RED i Cyberpunk 2077

UOKiK bierze pod lupę CD Projekt

"Występujemy do przedsiębiorcy o wyjaśnienia problemów z grą i działań przez niego podjętych. Sprawdzimy jak producent pracuje nad wprowadzaniem poprawek czy rozwiązaniem trudności uniemożliwiających grę na różnych konsolach, ale także jak zamierza działać w stosunku do osób, które złożyły reklamacje i są niezadowolone z zakupu w związku z brakiem możliwości odtworzenia gry na posiadanym sprzęcie mimo wcześniejszych zapewnień producenta"

Od premiery gry Cyberpunk 2077 minął już prawie miesiąc, a wiele osób wciąż nie potrafi przejść do porządku dziennego nad tym, czego dopuściło się studio CD Projekt RED. Przypominam, że pozytywnie oceniana, choć wcale nie wolna od bugów wersja gry na PC została przyćmiona przez fatalnie dopracowane warianty na konsole PlayStation 4 i Xbox One. Sony usunęło Cyberpunk 2077 z PS Store , Microsoft opublikował ostrzeżenie przed kupnem gry w swoim sklepie, a gracze zwracali zakupione wcześniej egzemplarze gry. Sytuacją zainteresował się właśnie polski Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.Najpierw pozwy zbiorowe w Stanach Zjednoczonych , a teraz także polski UOKiK. Dziennik Gazeta Prawna donosi, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wnikliwie przyjrzy się tym, jakie działania firma CD Projekt podjęła celem usunięcia problemów występujących z grą Cyberpunk 2077.- mówiła w rozmowie z DGP Małgorzata Cieloch, rzecznik prasowy UOKiK.Zdaniem wielu komentatorów CD Projekt RED świadomie wypuścił bubla i ukrywał przed opinią publiczną stan konsolowej wersji swojej gry. Pikanterii sprawie dodają zaskakująco wysokie kary za złamanie każdego z postanowień embargo (NDA) na recenzje, które przedpremierowo mogłyby wyjawić graczom redakcje dysponujące kopią recenzencką gry. Niektórzy oceniają, że postępowanie CD Projekt wynikało nie tyle ze zwyczaju, co obawy przed nagłośnieniem fatalnego stanu gry.W razie wykrycia nieuczciwych praktyk, UOKiK może nałożyć na CD Projekt karę w wysokości nawet do 10% rocznych przychodów firmu. Czy sprawa rozejdzie się po kościach? A może urząd będzie dążył do przykładnego ukarania CD Projektu? To pokażą najbliższe tygodnie lub miesiące.Tymczasem, po wydanych do tej pory trzeci poprawkach, gracze wciąż wyczekują na obiecaną styczniową poprawkę Cyberpunk 2077.Źródło: Dziennik.pl