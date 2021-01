Postaw na styl w Cyberpunku 2077. Internauta tworzy ogromną bazę ubrań z gry

Czy taki strój jest w ogóle dostępny w grze? A jeśli jeszcze na niego nie trafiłem, co podobnego mogę założyć? Może też wcześniej zastanowię się nad tym, jaka jest moja wymarzona kolekcja, choć nie widziałem wielu ubrań z gry? Cóż, możliwości są tak szerokie, że szkoda braku jakiegoś centralnego katalogu w grze albo wręcz sklepu wysyłkowego. Przecież to Cyberpunk 2077, naprawdę w przyszłości wszystko kupuje się stacjonarnie, a nic w sieci, przez telefon czy korespondencyjnie? Drugi problem na razie nie ma rozwiązania (byłoby miło, gdyby CD Projekt RED w którejś łatce czy dodatku umożliwił taką opcję), ale za katalog zabrali się fani.

Witryna Cyberpunk404 zawiera uzupełniony licznymi zdjęciami spis ubrań dostępnych w całym Cyberpunku 2077. Według autora strony, na razie opisano 310 na 950 wszystkich użytych w grze części garderoby. Od butów przez okulary, spodnie, sukienki, koszulki, a skończywszy nawet na kombinezonie kosmicznym. Wszystko jest pogrupowane w kategoriach, aby łatwiej odnaleźć się w gąszczu ciuchów. Można skorzystać też z wyszukiwarki czy filtrów.





Sporo zdjęć, opis i cena kurtki - tak wygląda przykładowy wpis w bazie / foto. Cyberpunk404 - Instalki.pl

Każda pozycja zawiera kilka zdjęć, dłuższy bądź krótszy opis a nawet cenę i czasem opis lokacji, w której można ją znaleźć. W lewym górnym rogu można też włączyć zaszyty player ze Spotify, w którym aktywowana jest playlista muzyki z Cyberpunka 2077. Ale to nie wszystko. Biblioteka Cyberpunk404 ma być miejscem, gdzie będzie można zaznajomić się też z bronią, pojazdami czy jeszcze innymi elementami, które używamy podczas przemierzania Night City.Jeśli czujecie się na siłach, to możecie wspomóc autora w jego przedsięwzięciu (dokładny opis jakie materiały i w jaki sposób wysłać jest dostępny na stronie projektu), albo chociaż przekazań mu napiwek przez system "Buy me a coffie". Projekt jest w całości hobbystyczny bez nastawiania na zarabianie nawet z reklam, można przeczytać zapewnienia, że te nigdy się nie pojawią na stronie. Wraz z wydaną w sieci niedługo po premierze gry, to ciekawy zestaw dla fanów gry, którzy ciągle przemierzają jej świat. Baza Cyberpunk404 jest dostępna podŹródło i foto: Cyberpunk404