Crying Suns za darmo w Epic Games. Za tydzień bezpłatnie Star Wars Battlefront II

Strategiczna gra w stylu retro (choć całkiem świeża, jeszcze z 2019 roku), która nawiązuje do kultowej powieści Diuna autorstwa Franka Herberta (ale też Fundacji czy Battlestar Galactica). Badamy przestrzeń kosmiczną, walczymy kierując flotami wielkich okrętów i myśliwców, a to wszystko w fabule podzielonej na sześć rozdziałów. Co ważne, rozgrywka została stworzona jako rouge-lite. Za każdym razem przemierzana przez nas przestrzeń kosmiczna i układy gwiezdne wyglądają inaczej, nie można narzekać, że kolejne powtórne przejścia rozgrywki będą identyczne jak w mocno oskryptowanych liniowych pozycjach.







Jak można przeczytać w karcie produktu na Epic Games Store - "Gdy gra FTL łączy się z Fundacją… i Diuną. Crying Suns to taktyczna gra rogue-lite, w której stajesz się dowódcą kosmicznej floty badającej upadłe w tajemniczych okolicznościach imperium. W tej bogatej opowieści inspirowanej Diuną i Fundacją każde udane przejście gry odkrywa kolejny fragment prawdy o imperium… i o Tobie."





Star Wars Battlefront II już a dzień za darmo w Epic Games



W tym tygodniu tylko jedna pozycja, ale Epic Games mocno zaskoczył skalą gry zapowiadanej na kolejny rzut. Już za siedem dni będzie można odebrać zupełnie za darmo Star Wars Battlefront II i to w specjalnej wersji Celebration Edition. Poza rozgrywką multiplayer, która jest główną osią produkcji, tytuł oferuje też kampanię fabularną. Wcielamy się w niej w dowódczynię elitarnych oddziałów galaktycznego Imperium w czasie niedługo pod zniszczeniu drugiej Gwiazdy Śmierci.







Seria Battlefront, a do pewnego momentu też Battlefield, opierały się wyłącznie na rozgrywkach sieciowych, które wciąż są głównym motorem pchającym fanów do zakupu. Wielkie bitwy jak na elektroniczne standardy multiplayer, w których może uczestniczyć do czterdziestu graczy. Poza zwykłymi żołnierzami, możemy wcielić się też w ikonicznie postaci z uniwersum Gwiezdnych Wojen czy siąść za sterami wielu maszyn różnych stron konfliktu.





Jak odebrać promocyjne darmowe gry w Epic Games Store?