Zapomniana gra z PS1 została wydana po dwudziestu latach

Magic Castle - gra tworzona 8 miesięcy, wydana 20 lat później

Rynek gier wideo jest czasami niezwykle zadziwiający. Nie tak dawno przecież ukazała się dziewiąta już generacja konsol, której przedstawicielami są PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S . Logicznym tokiem myślenia można więc dojść do wniosku, że nikt na świecie już raczej nie interesuje się urządzeniami sprzed np. dwudziestu lat. Nic bardziej mylnego.Leciwe sprzęty mają swoich gorących entuzjastów, którzy nadal z uśmiechem na ustach uruchamiają tytuły na chociażby PlayStation czy przeróżnych emulatorów. Jeśli należysz do tego grona, to mamy dla Ciebie świetną informację. Po ponad dwóch dekadachJak do tego doszło? W 1998 roku grupa japońskich programistów rozpoczęła prace nad produkcją. Produkt tworzony hobbistycznie przez osiem miesięcy został rozesłany do licznych deweloperów i wydawców, lecz nikt nie zdecydował się na jego przygarnięcie. Zainteresowaniem wykazało się Sony, lecz warunkiem współpracy było porzucenie dotychczas kreowanej gry i zajęcie się nowym przedsięwzięciem. Nic z tego nie wyszło., który został wysłany japońskiemu oddziałowi Sony w 1998 roku: