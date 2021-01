Statystyczny gracz nie gra na PC ani konsoli. Zaskakujące (?) dane

Żyła złota leży w oczywistym miejscu.

Świat gier komputerowych zmienia się z roku na rok. Od lat zmieniają się także definicje z tym światem związane. Czy ktokolwiek nazywał bowiem "graczem" osobnika, który w 2000 roku bił na swoim telefonie Nokia 3310 rekordy w grze Snake? Wątpię. A dziś? Dziś osoby grające w produkcje mobilne na smartfonach nie tylko są nazywane graczami, ale też generują niemal połowę dochodów branży związanej z wirtualną rozgrywką.Niezwykle interesujące dane dotyczące 2020 roku w kontekście gier komputerowych udostępniły ośrodki badawcze, m.in. GfK, Newzoo i NPD Group. Z tej samej okazji swoją coroczną infografikę stworzył serwis GamesIndustry.biz, której fragment zamieszczamy poniżej. Skupmy się jednak najpierw na tym, jak wyglądał świat gier w minionym już roku.Cała branża gier w 2020 roku była warta ok., co jestw ujęciu rok do roku. W największym stopniu przyczynił się do tego boom na gry przeznaczone na smartfony i tablety. Rynek gier mobilnych wyceniono na 86,3 miliarda dolarów - aż o 25,6% więcej niż w 2019 roku. W przypadku konsol wzrost ten wynosił 21% (do poziomu 51,2 mld USD), a PC jedynie 6,2% (do poziomu 37,4 miliarda dolarów).W 2020 roku przychody z gier z dystrybucji cyfrowej, stanowiącej aż 91% rynku, wyniosły 158 miliardów dolarów. Aż 128,6 miliarda dolarów z tej kwoty to dochody z przeróżnych mikrotransakcji.

Najlepiej sprzedające się gry na świecie

Najpopularniejsze gry mobilne

PUBG Mobile - 2,6 miliarda dolarów Honor of Kings - 2,4 mld USD Pokemon GO - 1,2 mld USD Coin Master - 1,1 mld USD Roblox - 1,1 mld USD

Wartość poszczególnych rynków gier (powyżej) oraz udział dystrybucji cyfrowej / pudełkowej w dochodach branży (poniżej). | Źródło: GamesIndustryZ biznesowego punktu widzenia z roku na rok coraz bardziej opłaca się tworzyć gry mobilne z przeróżnymi systemami mikropłatności. Jeśli wcześniej byliście zdziwieni zapowiedzią Diablo Immortal na smartfony, to w kontekście powyższych doniesień chyba już nie jesteście?Warto też pamiętać o tym, że na smartfonach i tabletach można obecnie grać w Wiedźmina 3, Cyberpunk 2077 i wiele innych gier. Jak? Odpowiedź to NVIDIA GeForce NOW W Wielkiej Brytanii gracze najczęściej kupowali FIFA 21, Animal Crossing: New Horizons i Mario Kart 8 Deluxe. Na czwartym miejscu znalazł się Minecraft, co nikogo nie powinno specjalnie dziwić. W Stanach Zjednoczonych najwięcej zysków ze sprzedaży (zwróćcie uwagę na kryterium finansowe) przyniosły COD: Black Ops Cold War, COD: Modern Warfare oraz Animal Crossing: New Horizons. Trzeci z tytułów w zestawieniu mógł wylądować wyżej, bowiem nie uwzględniono tu dystrybucji cyfrowej.Skoro ustaliliśmy już, że gry mobilne odpowiadają za blisko 50% całego rynku gier, zerknijcie na to, które gry pobierano najchętniej. Wydaje mi się, że będziecie zaskoczeni - część tytułów swą popularność zawdzięcza rynkowi chińskiemu. Pierwsza piątka zestawienia według Sensor Tower to:Największe dochody wśród gier mobilnych przyniosły:W Chinach mieszka aż 720 milionów graczy, z czego 48% stanowią kobiety.Czy którekolwiek z powyższych danych okazały się dla Was zaskakujące?Źródło: GfK Entertainment, NPD Group, Newzoo, infografika: GamesIndustry.biz