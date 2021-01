Cyberpunk 2077 wciąż podbija Steama, ale nie został grą roku

Coś za coś.

Cyberpunk 2077 nie traci na popularności

Źródło: Blues News

Cyberpunk 2077 nie ma lekko. Produkcja zadebiutowała na rynku niemalże miesiąc temu i wywołała niemałe kontrowersje. Część użytkowników poczuła się praktycznie oszukana przez deweloperów, co przyczyniło się do skrajnie negatywnych recenzji produkcji w wersji na konsole starej generacji. Krytyka przełożyła się również na giełdę, gdzie notowania grupy kapitałowej CD Projekt wciąż są bardzo niskie w porównaniu do przedpremierowego stanu rzeczy. Studio przeprosiło już graczy i zapowiedziało liczne aktualizacje mające na celu poprawę sytuacji. Jeśli jednak chodzi o sferę sprzedażową, to Cyberpunk 2077 bije tak naprawdę wszystkie rekordy. Koszta produkcji i marketingu zwróciły się praktycznie natychmiastowo. Jak wygląda sytuacja na np. Steamie?Tutaj produkcja CD Projekt RED także nie schodzi z podium. Kolejny tydzień z rzędu możemy śmiało powiedzieć, że. Kolejne miejsca na podium zajmują Sea of Thieves oraz Valve Index VR Kit. Trudno na razie przewidywać, czy w najbliższym czasie coś się w tej kwestii zmieni.Nie wszystko złoto, co się świeci. Ogłoszono właśnie listę zwycięzców plebiscytu Steam Awards 2020.Warto mieć na uwadze, że laureatów wybierali użytkownicy. Stosowne więc wydaje się pytanie – dlaczego nie Cyberpunk 2077?Odpowiedź jest dosyć prosta.Wszystko dlatego, że głosowanie obejmowało gry mające swoją premierę w okresie 3 grudnia 2019 r. – 25 listopada 2020 r. Cyberpunk 2077 zadebiutował na rynku 10 grudnia, więc na swoją szansę będzie musiał poczekać do Steam Awards 2021.Pozostając w temacie produkcji od studia CD Projekt RED –Jednej z nich możemy spodziewać się już w styczniu.Źródło: Blues News / Foto. CD Projekt RED