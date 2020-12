Jurassic World Evolution za darmo w Epic Games. Promocja trwa, za tydzień Crying Suns

Lubcie Rollercoaster Tycoon albo inne produkcje w zarządzanie przedsiębiorstwem danego typu? Jurassic World Evolution pozwala, jak sama nazwa wskazuje, na rozwój własnego jurajskiego parku rozrywki z dinozaurami, co znamy z filmów Stevena Spielberga. Poza podstawową grą za darmo, mamy też cały wybór DLC w cenach od 7,19 złotych do aż 80 złotych. Konkretnie mowa o ośmiu opcjonalnych rozszerzeniach. Jak można przeczytać na karcie produktu - "Przejmij dowodzenie nad operacjami na legendarnych wyspach archipelagu Muertes i przywróć do życia cud, majestat i grozę dinozaurów. Buduj z myślą o nauce, rozrywce lub bezpieczeństwie w niepewnym świecie, w którym życie zawsze znajdzie jakiś sposób."







To nie wszystko - "Skorzystaj z bioinżynierii i stwórz dinozaury, które myślą, czują i reagują inteligentnie na świat znajdujący się w ich otoczeniu. Igraj z genetyką, aby nadać swoim dinozaurom unikalne zachowania, cechy i wygląd, a następnie kontroluj je i zarabiaj na nich, aby sfinansować globalne poszukiwania zaginionego DNA dinozaurów. Kontroluj całość za pomocą narzędzi do kompleksowego zarządzania lub podejmuj praktyczne wyzwania na ziemi i w powietrzu. Rozbuduj swoje wyspy i wyrusz w podróż w zupełnie nowej opowieści, w której pojawiają się kultowe postacie z różnych odsłon serii i dziesięcioleci historii Parku Jurajskiego."





Za tydzień Crying Suns - Epic Games dalej rozdaje gry