Zagraj za darmo w klasyki z Sony PSX. Gry PlayStation w przeglądarce internetowej

Jednak da radę pójść o krok dalej i całkiem wyzbyć się dodatkowego oprogramowania i oprzeć wszystko na przeglądarce internetowej. Serwis Kosmi.io, to platforma do wspólnego oglądania filmów, rozmów czy właśnie grania w gry. Można założyć swoje pokoje i wysłać zaproszenie albo wejść do publicznych. Jedną z możliwych aktywności jest granie w emulatorach Sony PSX, a nawet Nintendo NES i SNES.Możemy wybrać własne ROMy lub bazować na zasobach Internet Archive, gdzie znajdziemy ogrom lubianych produkcji PSX. Chociażby serie Mortal Kombat, Need for Speed, Tony Hawk’s Pro Skater, Doom, Tekken, Street Fighter, Wipeout, Duke Nukem, Quake, Test Drive, Colin McRae Rally, FIFA Soccer czy TOCA Touring Car. Niestety nie ma wyszukiwarki i trzeba ręcznie przewijać listę, co jest dużym utrudnieniem, jeśli polujemy na konkretny tytuł.