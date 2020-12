Ubisoft+ częścią Xbox Game Pass? Pojawiły się ciekawe doniesienia

Xbox Game Pass będzie jeszcze atrakcyjniejszy?

I've seen rumours about Ubisoft Uplay+ joining Xbox Game Pass Ultimate.



I think this has a strong chance of being true, based on stuff I've heard. — Jez (@JezCorden) December 30, 2020

Nie da się ukryć, że Microsoft ostatnimi czasy stara się pozyskać jak najobszerniejszą bibliotekę gier. Głośno mówiło się chociażby o przejęciu studia Bethesda oraz połączeniu usługi Xbox Game Pass z EA Play (na to wydarzenie jednak troszkę sobie jeszcze poczekamy). Teraz w sieci pojawiły się kolejne plotki o ekspansji giganta z Redmond.Jak się okazuje, Microsoft może mieć w planach pozyskanie oferty Ubisoft+. Co by to oznaczało? Przede wszystkim. Wydaje się naprawdę ciekawie. Na razie jednak mówimy wyłącznie o plotkach, które nie mają żadnego pokrycia.Rozpoczęło się od doniesień portalu Xbox Worlds, którego to redakcja zainicjowała pytania o dalsze kroki koncernu. Co ciekawe, wieści te podchwycił Jez Corden, dosyć wiarygodny redaktor serwisu Windows Central. Stwierdził on, że otrzymał informacje, które pozwalają miećNa oficjalne potwierdzenie tych wszystkich nowin przyjdzie nam jednak pewnie jeszcze trochę poczekać. Ba! Nie wiadomo czy w ogóle są one prawdziwe. Microsoft może wcale nie prowadzić rozmów z w tej sprawie, lecz kto wie. Gigant ostatnio ma z Ubisoftem po drodze, więc nic nie jest wykluczone.Nie da się ukryć, że gdyby plotki okazały się prawdą, to Xbox Game Pass stałby się jeszcze większą gamingową potęgą posiadającą w swoim asortymencie praktycznie wszystkie największe marki.Źródło: Twitter / Foto. Ubisoft