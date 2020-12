PS Plus na styczeń to świetne gry, między innymi najnowszy Tomb Raider

Oferta PS Plus na styczeń 2021 roku

Już o północy powitamy 2021 rok. Chyba wszyscy mamy nadzieję, że okaże się on nieco łaskawszy od tego właśnie się kończącego. Pewne rzeczy pozostają jednak niezmienne, jak chociażby cykliczne oferty producentów i wydawców. Sony zaprezentowało właśnie darmowe gry, które trafią w styczniu do osób opłacających abonament PS Plus.Tym razem mamy jednak do czynienia z dosyć nietypową sytuacją. Japoński koncern zdecydował się bowiem na pierwsze rozgraniczenie użytkowników PlayStation 4 oraz PlayStation 5., czyli jednoosobową grę RPG, w której wcielamy się w rekina. Wszystko to bowiem ze względu na zaoferowanie ulepszonej edycji produkcji przystosowanej wyłącznie do możliwości nowej generacji.Nie ma co jednak płakać nad rozlanym mlekiem. Wszyscy otrzymają bowiem opcję zabawy w dwie inne gry. Mowa tu o chociażby, gdzie naszym zadaniem jest eksploracja i podbój fikcyjnej wyspy Teer Fradee. Jeśli lubujecie się w rozbudowanych produkcjach z otwartym światem, to nie możecie przejść obok tegoż projektu obojętnie.Trzecią propozycją jest. Nie uzyskała może ona najwyższych not, ale jest naprawdę interesującą pozycją dla osób, które chciałyby skosztować kultowego cyklu w nieco nowocześniejszym wydaniu. Gra oferuje szereg popularnych i współczesnych rozwiązań pokroju wykorzystywania elementów otoczenia, mechaniką maskowania itd.Zaznaczmy to jeszcze raz – w Maneater zagrają wyłącznie posiadacze konsoli PlayStation 5, a w dwa pozostałe tytuły zarówno użytkownicy PS4 oraz PS5 (dzięki wstecznej kompatybilności).Źródło i foto: Sony