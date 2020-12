Torchlight II za darmo w Epic Games Store. Kolorowy hack'n'slash w stylu Diablo

Jeżeli lubicie gatunek hack'n'slash, który obecnie zbliża się do nowoczesnego pojmowania RPG akcji, to na pewno jesteście fanami cyklu Diablo. Dopóki nie pojawi się kolejna część tej kultowej serii, można sięgnąć po inne gry o podobnych założeniach. Chociażby możliwy obecnie do odebrania zupełnie za darmo Torchlight II. W przeciwieństwie do dzieł Blizzarda (szczególnie pierwszej odsłony), świat jest o wiele bardziej kolorowy, chociaż oczywiście też pełen niebezpieczeństw.







Jak można przeczytać na karcie produktu - "Torchlight II jest wypchane po brzegi losowymi poziomami, przeciwnikami i łupami. Podtrzymując wysoki poziom pierwszej części gry, Torchlight II rozszerza to uniwersum o wyczekiwane przez graczy funkcje - w tym rozgrywkę wieloosobową online i lokalnie. Dzięki czterem klasom do wyboru, masz do dyspozycji różne style gry. W każdą z nich możesz się wcielić zarówno w męskiej, jak i żeńskiej postaci - dowolnie dostosowując jej wygląd, by wyróżnić swojego bohatera. Poznaj rozległy świat i wiele ciekawych miasteczek w Vilderan. Walcz w deszczu, śniegu, w dzień i w nocy. Losowość poziomów zapewnia nowe układy, ścieżki, łupy i potwory z każdą kolejną rozgrywką."





Jak odebrać bezpłatnie Torchlight II i inne promocyjne gry na Epic Games Store?