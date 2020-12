Cyberpunk 2077 może wyglądać jak klasyczny Doom lub Duke Nukem 3D

Podobny klimat stara się wprowadzić mod DOOM Reshade do Cyberpunka 2077. Właściwie nawet nie mod, tylko preset do właściwego moda ReShade. Dzięki niemu gra nabierze trzech nowych cech. Wszystko będzie mocno pikselizowane jak rodem z pierwszych gier 3D. Nałożony też będzie efekt ekranu CRT, a do tego filtry kolorów zadbają o upodobnienie do palety w stylu produkcji z SVGA. Po wszystkim gra upodabnia się wizualnie do klasycznego Dooma (nawet nazwa presetu do niego nawiązuje), Duke Nukem 3D czy innych gier akcji z tamtego okresu. Choć tak naprawdę nawet one nie miały takich problemów z czytelnością.







Mimo niewątpliwego nostalgicznego klimatu retro i po prostu faktu, że taka oprawa pasuje do retrofuturystycznych założeń Cyberpunka 2077, mod sprawia, że rozgrywka jest wyjątkowo niekomfortowa. Trudności w znajdywaniu obiektów czy celowaniu do wrogów można jeszcze wybaczyć, to kwestia niskiej rozdzielczości znana a tamtych lat, która jednak nie przeszkadzała graczom w zabawie. Prawdziwym problemem jest jednak zupełnie niedostosowanie do tekstu i elementów interfejsu. Nic nie przeczytacie, nic z niewielkich elementów nie zobaczycie. Gdyby wyeliminować tę bolączkę, pewnie sporo fanów mogłoby przejść fragment gry w sposób podawany przez autora DOOM Reshade. Tak, to tylko bardzo miła i klimatyczna, ale z racji problemów tylko ciekawostka tylko do odpalenia na chwilę.





Pobierz Reshade i preset, aby Cyberpunk 2077 wyglądał jak retro tytuł