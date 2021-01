Polscy gracze zdecydowali. Oto najlepsze gry generacji w plebiscycie Media Expert

Bez zaskoczenia?

Top 40 w gier w plebiscycie:

został wybrany najlepszą GRĄ GENERACJI w plebiscycie, który w ostatnich tygodniach 2020 roku zorganizowała sieć Media Expert. Na drugim miejscu uplasował się. Podium zamyka. Uczestnicy głosowali na gry, który pojawiły się na rynku od 2013 roku, kiedy to do sprzedaży trafiły konsole ósmej generacji – PS4 i Xbox One. W plebiscycie Media Expert łącznie oddano ponad 24 tys. głosów.Wiedźmin 3: Dziki Gon uzyskał 4903 głosy i 11 133 punkty w ogólnym rankingu. Tym samym światowy hit polskiego producenta CD Projekt Red uplasował się na pierwszym miejscu. Pozostałe dwa miejsca na podium zajęły produkcje amerykańskiego studia Rockstar Games. Drugie miejsce zajął Red Dead Redemption 2 (3015 głosów i 6378 pkt), trzecie zaś GTA V (2534 głosów, 4914 pkt). Wynik Wiedźmina jest tym bardziej spektakularny, że zdobył on niemal tyle samo punktów, co tytuły z miejsca nr 2 i 3 łącznie. Głosy oddawali tylko biorący udział w zabawie gracze – każdy uczestnik przyznawał 3 pkt grze, która jego zdaniem była najlepsza, a następnie 2 i 1 punkt dla gier, które według niego powinny zająć lokaty nr 2 i 3.Lista gier, na które można było oddawać głosy i rozdzielać punkty powstała na podstawie zestawienia najlepiej sprzedających się tytułów z lat 2013-2020 (do listopadowej premiery konsol 9 generacji). Uczestnictwo w tworzeniu rankingu było jednocześnie szansą na zdobycie atrakcyjnych nagród, w tym konsoli XBOX Series X, XBOX Series S oraz 10 kart prezentowych za najlepszą recenzję GRY GENERACJI.