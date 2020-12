Darmowe DLC do Cyberpunk 2077 już wkrótce. CD Projekt RED nie próżnuje

Rewolucji nie będzie.

W oczekiwaniu na kolejne aktualizacje do Cyberpunk 2077 mało kto pamiętał o przedpremierowych zapewnieniach studia, dotyczących bezpłatnych dodatków do gry. Polskie studio CD Projekt RED obecnie pracuje nad tym, aby wyeliminować poważne błędy ze swojego tytułu, w związku z czym wielu zadaje sobie pytanie o zasadność wydawania dodatkowej zawartości przed ukończeniem prac nad dużymi poprawkami Patch 1 i Patch 2 CD Projekt RED poinformował właśnie, że pierwsze darmowe darmowe DLC do Cyberpunk 2077 zostaną udostępnione z początkiem przyszłego roku.- głosi komunikat na oficjalnej stronie gry.

Cyberpunk 2077 ma swoje problemy, ale i tak jest przebojem

Zapowiedź darmowych DLC do Cyberpunk 2077. | Źródło: mat. własny ze strony CyberpunkNie spodziewajcie się, że bezpłatne rozszerzenia do Cyberpunk 2077 zrewolucjonizują grę. Polski deweloper zapowiadał już dawno temu, że w skład DLC wchodziły będą raczej drobiazgi - poboczne questy, przedmioty kosmetyczne, być może nowe rodzaje broni. Osoby, które liczą na dodatki na miarę "Krwi i Wina" do Wiedźmina 3, zawiodą się.Grze Cyberpunk 2077 towarzyszy ogromne zamieszanie. O ile wersja na PC prezentuje się pomimo pewnych bugów bardzo dobrze, to wydania na konsole PlayStation 4 i Xbox One sprawiają, że CD Projekt RED znajduje się w ogniu krytyki. Pomimo że Sony usunęło Cyberpunk 2077 z PlayStation Store , sprzedaż gry okazała się fenomenalna. 22 grudnia CD Projekt informował, że sprzedano ponad 13 milionów egzemplarzy Cyberpunk 2077 , co jest wynikiem doskonałym.Cyberpunk 2077 został wybrany najładniejszą grą roku przez Digital Foundry - i nic dziwnego. Oprawa wizualna produkcji jest fenomenalna. Co więcej, w grze istnieje mnóstwo zaskakujących detali , które u każdego chyba wzbudzą podziw.Źródło: CD Projekt RED