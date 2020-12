Solitairica - oryginalne połączenie RPG, karcianki i roguelike za darmo w Epic Games

Co powstanie z połączenia karcianej rozgrywki czerpiącej z pasjansa (tak, podobny do tytułu produkcji solitaire, to po angielsku właśnie pasjans), fantastycznych przygód RPG i mechanik typu roguelike z proceduralnie generowanymi przygodami? Widać nad takim pytaniem mocno głowili się deweloperzy z Righteous Hammer Games, a efektem prac była wydana wiosną 2016 roku Solitairica. Co ciekawe, tytuł poza PC pojawił się też mobilnie na Androidzie i iOS. Produkcja całkiem nieźle nadaje się na rozgrywki na smartfonach i tabletach, więc taki ruch nie dziwi.







Jak można przeczytać w opisie produkcji znajdującym się na jej karcie produktu w Epic Games Store - "Solitairica wprowadza elementy walki RPG i wymagającą rozgrywkę rogue-like do świata pasjansa! Przeraźliwy cesarz Stuck złamał serca wszystkich mieszkańców krainy Myriodd! Wielki Kismet nauczy Cię, jak walczyć, korzystając z mocy pasjansa i czterech typów energii - ataku, obrony, zręczności i siły woli. Hordy nieustannie zmieniających się wrogów oraz szeroki wybór przedmiotów i zaklęć sprawią, że żadna podróż nie będzie taka sama. Pokonaj wrogów brutalną siłą lub sprytnie dobranymi konfiguracjami i miażdżącymi kombinacjami. Pokonaj armie cesarza Stuck!"





Jak bezpłatnie dopisać do naszego konta gry z Epic Games Store?