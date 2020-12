Mount Everest odtworzony w Minecrafcie. Wspinaczka zajęła 4 godziny (wideo)

Ambitny projekt.



Minecraft zadebiutował ponad 11 lat temu i od tamtej pory nieustannie przyciąga miliony graczy. Można by podejrzewać, że przez tak długi czas już wszystko odkryto, zbadano i zbudowano. Nic bardziej mylnego. W sześciennym świecie wspięto się właśnie na Mount Everest.



Najwyższy szczyt świata zdobyty w Minecraft

Na samym początku warto w ogóle przedstawić proces w jaki tego dokonano. Streamer o pseudonimie „G0ularte” na samym początku pobrał mapę projektu „Build The Earth”, którego celem jest odtworzenie planety Ziemia w Minecrafcie w skali 1:1.



Potem zajął się zdejmowaniem wewnętrznych limitów ograniczających możliwość stawiania bloków na określonej wysokości oraz szerokości. Na sam koniec przyszła modyfikacja pozwalająca eksportować szeroko dostępne bazy danych i stosownie je odtwarzać.



Mount Everest mierzy obecnie 8848,86 m n.p.m. Wspięcie się na niego – nawet wirtualnie – nie należy więc do najkrótszych wyzwań. Streamerowi udało się finalnie zdobyć szczyt po niemalże czterech realnych godzinach. Jeśli nie macie ciekawszych planów, to poniżej znajdziecie zapis transmisji na żywo z tego niecodziennego wydarzenia.