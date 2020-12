Titan Quest 2 na horyzoncie? Wszystko na to wskazuje!

Pojawiła się wymowna zapowiedź.

Titan Quest 2 - spełnienie marzeń fanów hack and slash?

Jeśli jesteście fanami gatunku hack and slash, to musicie kojarzyć markę Titan Quest. Zadebiutowała ona w 2006 roku i przechodziła dosyć niełatwe okresy. Gra doczekała się początkowo tylko jednego dodatku. Dopiero kilka lat temu THQ Nordic zdecydowało się na wydanie produkcji w wersji Anniversary Edition (typowy remaster), a później na stworzenie dwóch naprawdę sporych DLC Przez pewien czas nie było wiadomo czy była to jednorazowa akcja czy zwiastun większego planu na rozwój Titan Quest jako marki. Tak naprawdę wątpliwości zostały rozwiane dopiero wczoraj (28.12), kiedy to na Twitterze deweloperów ze studia HandyGames pojawiła się dosyć jednoznaczna grafika okraszona równie jednoznacznym opisem.