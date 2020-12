Wiedźmin 3: next-genowa grafika dzięki polskiej modyfikacji

Nadchodzi ewolucja.

Wiedźmin 3 piękniejszy dzięki modyfikacjom

Od premiery Wiedźmina 3 minęło ponad pięć lat (jak ten czas leci, co nie?), więc siłą rzeczy produkcja się nieco zestarzała. Deweloperzy nie tak dawno ogłosili odświeżoną wersję gry wzbogaconą o tekstury w wyższej rozdzielczości oraz optymalizację pod kątem konsol nowej generacji. Ulepszeniem tytułu zajmuje się studio Saber Interactive odpowiedzialne za m.in. port przygód Geralta na Nintendo Switch Gracze preferujący zabawę na PC zapewne niewiele się tym przejmują. Od dłuższego czasu tworzona jest bowiem modyfikacja „The Witcher 3 HD Reworked Project” mająca na celu upiększyć dzieło zespołu CD Projekt RED. Stoi za nią polski użytkownik o pseudonimie Halk Hogan i kilka miesięcy temu wydał dwunastą odsłonę „łatki”. To jednak nie koniec jego projektu.Wczoraj (28.12) mieliśmy do czynienia z niespodziewanym ogłoszeniem, czyli kolejną wersją znanej modyfikacji. Po raz kolejny możemy przygotować się na przystosowane do dzisiejszych standardów modele i tekstury nieodstające od next-genowych standardów.