Valve podsumowało 2020 rok. Oto najlepsze i najpopularniejsze gry na Steam

Jakie tytuły podbiły Steam w mijającym roku?

Co roku Valve publikuje szczegółowe podsumowanie, w którym zbiera najlepiej sprzedające się w platformie Steam, najpopularniejsze i najlepsze gry ostatnich 12 miesięcy. Nie inaczej jest tym razem. Sprawdź, jak rok 2020 wyglądał dla produkcji dostępnych na Steamie.Valve klasycznie podzieliło swoje podsumowanie na kilka kategorii. Te kategorie to Bestsellery, Nowe tytuły, Najczęściej grane, Gry, które opuściły wczesny dostęp, Najlepsze z VR oraz Z obsługą kontrolerów. Co istotne, firma nie ujawniła, jaki tytuł króluje w każdej z nich, bowiem nie opublikował swoich statystyk w formie jawnego rankingu czy listy, a w przypadku większości kategorii rozdysponował gry do czterech różnych grup. Te grupy to platyna (miejsca 1-12), złoto (miejsca 13-24), srebro (miejsca 25-40) oraz brąz (miejsca 41-100).W kategorii Bestsellery znalazło się 100 gier z największym w 2020 roku przychodem brutto. W niej przodują takie klasyki jak Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive czy PlayerUnknown’s Battlegrounds, jak i gry dużo nowsze – Among Us, Monster Hunter: World, Red Dead Redemption 2, Fall Guys oraz oczywiście Cyberpunk 2077.

Najlepiej sprzedające się gry na Steam w 2020 roku. | Źródło: Steam

Cyberpunk 2077 laureatem niejednej kategorii

Gry, w które w 2020 roku na Steamie grało jednocześnie co najmniej 200 tysięcy graczy. | Źródło: Steam

Kategoria Nowe Tytuły obejmuje zaś największe w 2020 roku premiery według przychodu brutto. Tutaj w czołówce także znalazł się Cyberpunk 2077. Inne wymienione gry to Horizon: Zero Dawn, The Outer Worlds, Death Stranding czy Baldur’s Gate III. Steam pozwala też sprawdzić, jakie gry zaliczyły najlepszy debiut w każdym miesiącu mijającego roku.A w jakie gry w 2020 roku jednocześnie grało najwięcej graczy? Cóż, akurat to można sprawdzać na Steam na bieżąco, jednakże warto przypomnieć, że do tytułów, w które grało co najmniej ponad 200 tysięcy graczy jednocześnie, należą między innymi Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive czy Cyberpunk 2077. Ba, w dniu premiery Cyberpunk 2077 na Steamie ogrywało w tym samym czasie aż milion osób.Valve podzieliło się też, jakie gry spośród tych, które wcześniej uczestniczyły we Wczesnym Dostępie, doczekały się w 2020 roku największego przychodu. Te produkcje to na przykład Torchlight III, Noita, Skater XL, Factorio czy Golf With Your Friends.Chyba nikogo nie dziwi fakt, że jedną z najlepszych gier VR okazała się w 2020 roku na Steamie Half-Life-Alyx. Inne tytuły, które wyróżniono w tej samej kategorii, to między innymi Beat Saber, Pavlov, Blade & Sorcery oraz The Elder Scrolls V: Skyrim VR. Tegoroczne najlepsze gry z obsługą kontrolerów to natomiast Dark Souls 3, nieśmiertelny Wiedźmin 3: Dziki Gon, Cyberpunk 2077 czy Fall Guys.Oczywiście, pełne podsumowanie 2020 roku znajdziecie na Steam. Samą aplikcję Steam możecie pobrać z naszej bazy z oprogramowaniem.Źródło: Steam, fot. tyt. Canva