Cyberpunk 2077 najładniejszą grą tego roku. Zasłużenie?

Polacy wyróżnieni.

O Cyberpunk 2077 można powiedzieć wiele negatywnych rzeczy. Że CD Projekt mógł wstrzymać się z premierą gry na PlayStation 4 i Xbox One do czasu poprawy jej optymalizacji. Że programiści z CD Projekt RED powinni uniknąć zastraszającej liczby bugów, występujących niemal na każdym kroku. Że to, jak ktoś zaprojektował w tej produkcji policję, woła o pomstę do nieba. Cyberpunk 2077 to jednak także cała masa zalet. Jedną z nich jest fenomenalna oprawa graficzna, którą docenili właśnie prowadzący kanał Digital Foundry w serwisie YouTube.